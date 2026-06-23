El fuego en las Fraguas del Eume pone en cuestión la prevención

El incendio que se registra desde la madrugada del martes en el Parque Natural das Fragas do Eume, en el municipio coruñés de A Capela, reavivó el debate sobre las políticas de prevención y gestión forestal en este espacio protegido.

La Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo expresó ayer su solidaridad con los vecinos afectados y su reconocimiento a los equipos de extinción que trabajan para controlar el fuego en uno de los principales bosques atlánticos de Europa.

Aunque esta entidad habla en un comunicado de que el fuego del pasado domingo en el municipio coruñés de A Capela también habría afectado al Parque das Fragas do Eume, según el perímetro del incendio, que ya está controlado, las llamas no llegaron a afectar a la zona protegida en la parroquia de Vilariño, según han confirmado fuentes oficiales.

Al mismo tiempo, la entidad reclamó explicaciones sobre las medidas de prevención de incendios existentes en el parque y recordó que esta cuestión fue planteada recientemente en el Parlamento de Galicia sin que, a su juicio, recibiese una respuesta concreta por parte de la Xunta.

Según la asociación, dos diputados autonómicos formularon en mayo una pregunta escrita al Gobierno gallego sobre las actuaciones previstas para reforzar la prevención de incendios y garantizar la seguridad de las personas en el espacio natural. La organización sostiene que la contestación se limitó a referencias generales sobre adquisición de parcelas y restauración ecológica. La entidad también señaló que propietarios y vecinos del entorno llevan tiempo reclamando una mayor participación en la gestión del parque y advirtió de que la acumulación de combustible forestal puede incrementar el riesgo de incendios si no existe una gestión adecuada del monte. La asociación evitó atribuir responsabilidades sobre el origen de los fuegos, cuya causa deberá ser determinada por la investigación correspondiente, aunque insistió en la necesidad de analizar las medidas de prevención una vez finalicen las labores de extinción.

Los incendios declarados el martes en A Capela si afectaron a una parte del Parque Natural.