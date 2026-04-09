ACUERDO CON LA XUNTA
Fundación “La Caixa” destina 16 millones a la acción social
ACUERDO CON LA XUNTA
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado un acuerdo marco para reforzar la colaboración en materia de acción social, científica, educativa y cultural en la comunidad gallega. La Fundación destinará 16 millones de euros a la acción social en Galicia en 2026, un millón más que en 2025, consolidando así un incremento sostenido que refleja su compromiso con la sociedad.
Isidro Fainé afirmó que “con este aumento sostenido de nuestro presupuesto queremos hacer patente, un año más, nuestro compromiso estable con la sociedad gallega” y resaltó la necesidad de desarrollar acciones sólidas y duraderas frente a la inestabilidad global. Por su parte, Alfonso Rueda agradeció la contribución de la Fundación, destacando que el trabajo conjunto entre administraciones y entidades privadas es esencial.
El convenio prioriza varias líneas de actuación: la lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la infancia a través del programa CaixaProinfancia, que en 2025 atendió a 1.589 menores en situación de riesgo; la inserción sociolaboral mediante Incorpora, con 1.976 empleos facilitados en colaboración con cerca de 700 empresas y 24 entidades sociales; la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, que ofreció apoyo a 1.877 pacientes y 2.264 familiares; el acompañamiento a personas mayores para fomentar un envejecimiento activo y reducir la soledad, con más de 9.000 participantes en Galicia; y el impulso a proyectos de entidades sin ánimo de lucro, con 67 iniciativas apoyadas y 1,7 millones de euros invertidos. A través de la red de oficinas de CaixaBank, la Fundación también promueve proyectos y actividades culturales, educativas y sociales de proximidad, con 181 ayudas otorgadas en 2025 por un valor de 760.000 euros. Además, las exposiciones itinerantes programadas en Galicia, como Symphony y Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta., recibieron 37.541 visitas, consolidando la cultura como motor de transformación social.
En el ámbito educativo, el programa EduCaixa llegó a más de 29.000 estudiantes y 409 docentes de 110 centros educativos gallegos, fomentando competencias, formación del profesorado y mejoras en el sistema educativo basadas en evidencias. Por último, el programa de Becas de la Fundación permitió que cinco estudiantes gallegos cursen posgrados en el extranjero y uno complete estudios de grado, promoviendo la formación de excelencia y el desarrollo académico.
El acuerdo refuerza la colaboración entre la Xunta y la Fundación ”la Caixa”, consolidando una estrategia integral que combina acción social, educación, cultura y ciencia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y generar oportunidades de progreso sostenibles en toda Galicia.
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