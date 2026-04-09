Fundación “La Caixa” destina 16 millones a la acción social

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado un acuerdo marco para reforzar la colaboración en materia de acción social, científica, educativa y cultural en la comunidad gallega. La Fundación destinará 16 millones de euros a la acción social en Galicia en 2026, un millón más que en 2025, consolidando así un incremento sostenido que refleja su compromiso con la sociedad.

Alfonso Rueda y Isidro Fainé en la firma del convenio. | Xunta de Galicia

Isidro Fainé afirmó que “con este aumento sostenido de nuestro presupuesto queremos hacer patente, un año más, nuestro compromiso estable con la sociedad gallega” y resaltó la necesidad de desarrollar acciones sólidas y duraderas frente a la inestabilidad global. Por su parte, Alfonso Rueda agradeció la contribución de la Fundación, destacando que el trabajo conjunto entre administraciones y entidades privadas es esencial.

El convenio prioriza varias líneas de actuación: la lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la infancia a través del programa CaixaProinfancia, que en 2025 atendió a 1.589 menores en situación de riesgo; la inserción sociolaboral mediante Incorpora, con 1.976 empleos facilitados en colaboración con cerca de 700 empresas y 24 entidades sociales; la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, que ofreció apoyo a 1.877 pacientes y 2.264 familiares; el acompañamiento a personas mayores para fomentar un envejecimiento activo y reducir la soledad, con más de 9.000 participantes en Galicia; y el impulso a proyectos de entidades sin ánimo de lucro, con 67 iniciativas apoyadas y 1,7 millones de euros invertidos. A través de la red de oficinas de CaixaBank, la Fundación también promueve proyectos y actividades culturales, educativas y sociales de proximidad, con 181 ayudas otorgadas en 2025 por un valor de 760.000 euros. Además, las exposiciones itinerantes programadas en Galicia, como Symphony y Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta., recibieron 37.541 visitas, consolidando la cultura como motor de transformación social.

Mejora educativa

En el ámbito educativo, el programa EduCaixa llegó a más de 29.000 estudiantes y 409 docentes de 110 centros educativos gallegos, fomentando competencias, formación del profesorado y mejoras en el sistema educativo basadas en evidencias. Por último, el programa de Becas de la Fundación permitió que cinco estudiantes gallegos cursen posgrados en el extranjero y uno complete estudios de grado, promoviendo la formación de excelencia y el desarrollo académico.

El acuerdo refuerza la colaboración entre la Xunta y la Fundación ”la Caixa”, consolidando una estrategia integral que combina acción social, educación, cultura y ciencia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y generar oportunidades de progreso sostenibles en toda Galicia.