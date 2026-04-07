Galería | Los hórreos, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial

Los hórreos de Galicia y del resto del norte de la península ibérica han sido reconocidos como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Real Decreto por el que se reconocen los hórreos del norte de la península ibérica, entre ellos los ubicados en Galicia, como vehículos de transmisión y expresión simbólica de identidad como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Según ha informado el Gobierno, este reconocimiento pone de relieve no solo las actividades, oficios y conocimientos tradicionales asociados a estas construcciones, sino también un capital inmaterial contemporáneo y complejo que las comunidades han elaborado en torno a ellas.

El Ejecutivo explica que los hórreos, presentes en Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco, desempeñan un papel esencial como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva, vinculados a prácticas sociales, saberes transmitidos, memorias compartidas y representaciones.

El objetivo de esta declaración es garantizar la salvaguarda de esta dimensión inmaterial, incorporándola de forma explícita en los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión de este patrimonio, reforzando su reconocimiento y asegurando su transmisión intergeneracional.

Estos valores simbólicos configuran un capital cultural que “contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de las identidades locales y regionales”, manteniéndose vivo gracias a la interacción constante entre las comunidades portadoras y el bien, lo que asegura la continuidad y recreación de sus significados en el tiempo, han indicado desde el Gobierno.

Los hórreos son arquitecturas populares que se diseñaron para guardar las cosechas y alimentos y ponerlas a salvo de los roedores y alimañas. Su principal seña de identidad es que se levantan sobre pilotes o pies derechos que los aíslan del suelo para favorecer su ventilación interna y evitar el acceso de los animales.

En España, este tipo de construcciones se localizan en la fachada atlántico-cantábrica, destacando especialmente Galicia junto a Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco.

Más allá de esta materialidad, el Ejecutivo considera que los hórreos poseen un valor inmaterial clave, que reside en su función simbólica y social: han sido y siguen siendo lugares de memoria, hitos visuales y espacios cargados de significado asociados a prácticas, relatos y modos de vida tradicionales.

Sin embargo, se han detectado una serie de riesgos para su mantenimiento como pueden ser la desvinculación funcional del hórreo, su homogeneización, la desconexión intergeneracional o la pérdida de los contextos culturales.

Por ello, las medidas de salvaguarda se orientan a la preservación de su dimensión simbólica y social, junto con la conservación material y los oficios tradicionales vinculados a ella. La declaración de los hórreos del norte de la península ibérica como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial ayudará a garantizar su conservación, asegurando que las medidas de protección vayan más allá de su materialidad y refuercen su valor simbólico y de identidad social.