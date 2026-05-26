Un ligero apunte sobre una tendencia política
Un ligero apunte sobre una tendencia política
La izquierda juvenil suele nacer de una identidad de rechazo frontal a la derecha política, adoptando en el entorno universitario un posicionamiento a menudo idealista o snob. Sin embargo, con el paso de los años y la asunción de responsabilidades, la tendencia general es abandonar los discursos maximalistas. Al integrarse en la estructura laboral y familiar, la búsqueda de estabilidad empuja a la mayoría a moderar sus posiciones, adaptándose de forma pragmática a las dinámicas del sistema capitalista.
Jesús Sánchez Ajofrín
(Albacete)
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