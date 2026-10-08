Xosé Manuel Beiras e o programa de AGE inauguraron no 2012 o Foro La Región.
Xosé Manuel Beiras e o programa de AGE inauguraron no 2012 o Foro La Región. | José Paz

Galería | Os momentos máis destacados de Xosé Manuel Beiras que perduran na memoria dos galegos, en fotos

AS IMAXES MÁIS RECOÑECIBLES

Do “zapatazo” contra Fraga ás súas críticas ao poder e ás confluencias da esquerda, o histórico dirixente nacionalista deixou ao longo de seis décadas frases e momentos que marcaron a política galega contemporánea e que quedarán sempre no recordo dos galegos

La Región
La Región
Publicado: 08 oct 2026 - 18:24 Actualizado: 08 oct 2026 - 18:25

Xosé Manuel Beiras foi moito máis que un dirixente político. Profesor, economista, ensaísta e referente do nacionalismo galego, a súa traxectoria estivo marcada pola defensa de Galicia, a crítica ao poder e unha personalidade que deixou algúns dos momentos máis lembrados do Parlamento galego.

Desde a súa chegada ao Pazo do Hórreo en 1985 ata a súa saída da política parlamentaria dúas décadas despois, e posteriormente durante a súa etapa en Anova e nas confluencias da esquerda, Beiras protagonizou intervencións e xestos que forman parte da memoria política de Galicia.

“Estou cumprido”

É probablemente unha das frases que mellor resume a súa despedida da primeira liña política. “Estou cumprido”, afirmou ao abandonar a vida parlamentaria, poñendo fin a unha etapa iniciada en 1985 e na que chegou a converter o BNG en segunda forza política de Galicia.

Pero aquela non sería a súa última etapa política. Beiras regresaría ao Parlamento en 2012, esta vez á fronte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), tras a ruptura co BNG.

O zapato fronte a Fraga

Un dos seus xestos máis lembrados ocorreu en 1993, durante un debate parlamentario con Manuel Fraga. Beiras reaccionou contra a reforma do regulamento da Cámara que elevaba do 3% ao 5% a porcentaxe de votos necesaria para acceder ao reparto de escanos.

Desde o seu escano, levantou un zapato en dirección ao daquela presidente da Xunta, nunha imaxe que acabaría converténdose nun dos símbolos da súa forma de facer política.

A relación entre ambos, porén, non estivo marcada unicamente pola confrontación. En 2002 protagonizaron un coñecido xantar, reflexo dunha relación política de rivalidade pero tamén de respecto intelectual.

“Decencia”

Anos despois, outro presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, protagonizaría un dos enfrontamentos máis lembrados con Beiras.

Durante un debate parlamentario, despois de que saísen á luz as fotografías de Feijóo con Marcial Dorado, Beiras reclamoulle “decencia” mentres golpeaba co puño a mesa do escano popular. Foi unha das imaxes que mellor representaron o seu estilo combativo e o seu rexeitamento frontal aos dirixentes do Partido Popular.

A súa relación con Feijóo tamén deixou algunhas das súas expresións máis contundentes. Beiras chegou a referirse ao daquela presidente galego como “chulo de barra americana”, dentro dos seus constantes enfrontamentos políticos e dialécticos.

“Bajada a los infiernos”

Beiras tamén falou publicamente dos momentos máis difíciles da súa vida. Ao lembrar unha crise persoal atravesada nos anos oitenta, definiuna como unha “bajada a los infiernos”.

Despois daquela etapa participaría na creación do BNG e comezaría unha das etapas máis importantes da súa traxectoria política.

Beiras a través dalgunhas das súas frases

Sobre o compromiso, a soberanía e a desobediencia:

  • «Eu son disciplinado, o que non son é obediente»
  • «Non podes ser internacionalista sen ser duna nación... Hay dous tipos de nacionalismo: emancipadores e opresores»
  • «Eu nunca deixei a política, a política deixoume a min. A política non se fai nas institucións, dáse na sociedade civil»
  • «Eu a Madrid soamente irei de embaixador»

Sobre o poder, a democracia e a rebelión

  • «Ou a cidadanía varre esta chusma a votos ou a cantazos, ou deberá asumir ser escrava»
  • «O régimen ten o Gobierno, pero non ten o poder. O poder está fóra das institucións; é o gran capital quen maneja os hilos»
  • «O noso país está ben por abaixo e podre por arriba»
  • «O concepto semántico que eu lle dou á palabra liberdade é distinto do que lle dá Feijóo: o seu arranca de Thermidor e o meu de Locke»

Sobre a súa autodefinición e legado

  • «A xente coñece o Beiras político e diputado, pero eu prefiro que me recorden como escritor, como tradutor, como músico e, sobre todo, como un home do común»

Son algunas de las frases que hoy, en este día en el que se despide a un auténtico animal político, se pueden identificar con muchas de estas fotografías que se rescatan del archivo de La Región y que son una pequeña muestra de la vida pública y comprometida de Xosé Manuel Beiras.

El portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, se encara con el presidente de la Xunta y del grupo popular, Alberto Núñez Feijóo.
1/7 Recompilatorio de cando Xosé Manuel Beiras se levantou e bateu co seu puño o escaño do PP fronte a Feijoó. | La Región
Galería | Os mellores momentos de Xosé Manuel Beiras que perdurarán na memoria dos galegos, en fotos
2/7 Beiras golpea a bancada do PP durante un dos seus enfrontamentos parlamentarios contra Feijoó. | La Región
Imaxe do incónico 'Zapatazo' de Xosé Manuel Beiras no ano 1993
3/7 Imaxe do incónico "Zapatazo" de Xosé Manuel Beiras no ano 1993. | TVG
Beiras y Yolanda Díaz celebran los resultados.
4/7 Beiras y Yolanda Díaz celebran os resultados de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) | La Región
Xosé Manuel Beiras e David Calviño, cabeza de lista por Ourense, ante o numeroso público que abarrotou a sala do Auditorio Municipal no que se desenvolveu a conferencia. (Foto: XESÚS FARIÑAS)
5/7 Xosé Manuel Beiras e David Calviño, cabeza de lista por Ourense, ante o numeroso público que abarrotou a sala do Auditorio Municipal no que se desenvolveu a conferencia. (Foto: XESÚS FARIÑAS) | José Paz
Xosé Manuel Beiras e o programa de AGE inauguraron no 2012 o Foro La Región.
6/7 Xosé Manuel Beiras e o programa de AGE inauguraron no 2012 o Foro La Región. | José Paz
Xosé Manuel Beiras e o programa de AGE inauguraron no 2012 o Foro La Región.
7/7 Xosé Manuel Beiras e o programa de AGE inauguraron no 2012 o Foro La Región. | José Paz

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