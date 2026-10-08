AS IMAXES MÁIS RECOÑECIBLES
Galería | Os momentos máis destacados de Xosé Manuel Beiras que perduran na memoria dos galegos, en fotos
AS IMAXES MÁIS RECOÑECIBLES
Xosé Manuel Beiras foi moito máis que un dirixente político. Profesor, economista, ensaísta e referente do nacionalismo galego, a súa traxectoria estivo marcada pola defensa de Galicia, a crítica ao poder e unha personalidade que deixou algúns dos momentos máis lembrados do Parlamento galego.
Desde a súa chegada ao Pazo do Hórreo en 1985 ata a súa saída da política parlamentaria dúas décadas despois, e posteriormente durante a súa etapa en Anova e nas confluencias da esquerda, Beiras protagonizou intervencións e xestos que forman parte da memoria política de Galicia.
É probablemente unha das frases que mellor resume a súa despedida da primeira liña política. “Estou cumprido”, afirmou ao abandonar a vida parlamentaria, poñendo fin a unha etapa iniciada en 1985 e na que chegou a converter o BNG en segunda forza política de Galicia.
Pero aquela non sería a súa última etapa política. Beiras regresaría ao Parlamento en 2012, esta vez á fronte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), tras a ruptura co BNG.
Un dos seus xestos máis lembrados ocorreu en 1993, durante un debate parlamentario con Manuel Fraga. Beiras reaccionou contra a reforma do regulamento da Cámara que elevaba do 3% ao 5% a porcentaxe de votos necesaria para acceder ao reparto de escanos.
Desde o seu escano, levantou un zapato en dirección ao daquela presidente da Xunta, nunha imaxe que acabaría converténdose nun dos símbolos da súa forma de facer política.
A relación entre ambos, porén, non estivo marcada unicamente pola confrontación. En 2002 protagonizaron un coñecido xantar, reflexo dunha relación política de rivalidade pero tamén de respecto intelectual.
Anos despois, outro presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, protagonizaría un dos enfrontamentos máis lembrados con Beiras.
Durante un debate parlamentario, despois de que saísen á luz as fotografías de Feijóo con Marcial Dorado, Beiras reclamoulle “decencia” mentres golpeaba co puño a mesa do escano popular. Foi unha das imaxes que mellor representaron o seu estilo combativo e o seu rexeitamento frontal aos dirixentes do Partido Popular.
A súa relación con Feijóo tamén deixou algunhas das súas expresións máis contundentes. Beiras chegou a referirse ao daquela presidente galego como “chulo de barra americana”, dentro dos seus constantes enfrontamentos políticos e dialécticos.
Beiras tamén falou publicamente dos momentos máis difíciles da súa vida. Ao lembrar unha crise persoal atravesada nos anos oitenta, definiuna como unha “bajada a los infiernos”.
Despois daquela etapa participaría na creación do BNG e comezaría unha das etapas máis importantes da súa traxectoria política.
Sobre o compromiso, a soberanía e a desobediencia:
Sobre o poder, a democracia e a rebelión
Sobre a súa autodefinición e legado
Son algunas de las frases que hoy, en este día en el que se despide a un auténtico animal político, se pueden identificar con muchas de estas fotografías que se rescatan del archivo de La Región y que son una pequeña muestra de la vida pública y comprometida de Xosé Manuel Beiras.
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