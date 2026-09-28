Galicia destina 15 millones a comprar prótesis de cadera para los hospitales públicos

Una imagen de archivo de una prótesis de cadera a vista de rayos X.

La Xunta de Galicia ha autorizado una inversión de 15.072.901 euros para adquirir prótesis de cadera y sus componentes asociados destinados a los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La contratación se realizará mediante un acuerdo marco de compra centralizada, con una duración inicial de dos años y la posibilidad de ampliarlo otros 24 meses. En ese caso, el valor estimado del contrato ascendería a 30,1 millones de euros.

Seis lotes y 55 motores quirúrgicos

El contrato estará dividido en seis lotes e incluirá diferentes sistemas y componentes para las intervenciones de prótesis de cadera:

Componentes femorales

Componentes acetabulares

Insertos

Cabezas femorales

Tornillos de fijación

Componentes para hemiartroplastia

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Las empresas adjudicatarias deberán poner a disposición de los hospitales 55 motores quirúrgicos, además del instrumental específico necesario para realizar correctamente las intervenciones.

Un ahorro de 764.555 euros al año

La Xunta prevé conseguir un ahorro anual de 764.555 euros, gracias a una reducción media del 10% en los precios actuales.

La compra centralizada permitirá además homogeneizar las condiciones de suministro entre las diferentes áreas sanitarias y, según el Gobierno gallego, mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario público.

La Xunta justifica la necesidad de garantizar este suministro por la elevada incidencia de las patologías asociadas a la degeneración articular y el número de fracturas de cadera que se registran en Galicia. El material se destinará a los servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la red pública.