La Xunta destaca que Galicia alcanza "el mejor mes de abril de toda la serie histórica" de afiliaciones y paro con 1.103.820 cotizantes a la Seguridad Social y 112.293 parados.

A través de un comunicado de prensa, la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, destaca que la comunidad tiene 16.386 afiliados más que en abril de 2025.

En cuanto al desempleo, indica que, entre "colectivos prioritarios" como mujeres y parados de larga duración se registra "la cifra más baja de desempleo para un mes de abril de toda la serie (mayo 2005).

Zeltia Lado subraya que estos datos, desde una perspectiva de "medio y largo plazo", confirman la evolución "positiva y estructural del mercado laboral gallego (...) hacia un modelo más dinámico, inclusivo y orientado a la creación de empleo de calidad".