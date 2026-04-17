Galicia avanza na Estratexia de emprendemento ligado ao territorio
Emprendemento
É clave a colaboración público-privada impulsada no I Congreso Ultreia, que suma máis dun cento de adhesións
O emprendemento consolidouse como un motor de riqueza indispensable para a comunidade galega, que hoxe dá un paso cualitativo coa elaboración da futura Estratexia de emprendemento ligado ao territorio.
Esta nova folla de ruta non é froito do azar, senón que emana directamente do prestixioso recoñecemento de Galicia como Rexión Emprendedora Europea 2025, unha distinción que avala o potencial innovador do noso tecido produtivo. Neste camiño, a rede de colaboración público-privada impulsada durante o I Congreso Ultreia convértese nunha peza clave, sumando xa máis de cen adhesións de diversas entidades.
O obxectivo desta gran alianza é crear un espazo común onde compartir recursos e xerar sinerxías reais que multipliquen as posibilidades de éxito de calquera persoa que decida iniciar unha aventura empresarial en Galicia.
Esta decidida aposta por impulsar ideas e negocios concorda plenamente cos valores do Día Mundial do Emprendemento, unha xornada na que Galicia destaca grazas ao labor estruturado da súa Rede de polos de emprendemento. Esta ferramenta será o fío condutor que articule a estratexia galega, tendo na Rede Ultreia un dos seus eixes operativos máis potentes.
O propósito fundamental da Rede Ultreia é a eliminación de duplicidades administrativas e operativas, permitindo así un acompañamento moito máis personalizado e eficaz para cada proxecto. Deste xeito, ao identificar con precisión todos os axentes e servizos de interese, e ao avaliar constantemente a eficacia das ferramentas implementadas, garántese que o impacto das políticas públicas sexa real e que o apoio chegue onde máis se necesita.
Especialización de proximidade
No marco desta estratexia, os quince polos distribuídos por toda a xeografía galega verán reforzada a súa función como antenas territoriais de vangarda. Estes centros teñen a misión de detectar sobre o terreo as necesidades específicas de cada poboación, conectando o talento coas oportunidades locais e orientando as iniciativas cara aos recursos e programas máis adecuados para cada caso.
A maiores, a estratexia avoga por unha especialización comarcal intelixente. A través da identificación dos sectores tractores de cada zona, xa sexan vinculados ao sector primario, tecnolóxico, turístico ou industrial, poderanse deseñar proxectos con impacto real no territorio, garantindo que o crecemento económico sexa equilibrado e respectuoso coas particularidades de cada comarca.
Paralelamente, outro dos piares fundamentais sobre os que se asenta este plan é a remuda xeracional, un reto demográfico que Galicia converte en oportunidade. A estratexia pon o foco en identificar aqueles negocios que son imprescindibles para o mantemento da vida e a economía en cada contorna.
Así, a través dos Polos, búscase conectar estes establecementos, moitos deles con titulares próximos á xubilación, con novas persoas emprendedoras interesadas en coller o testemuño, evitando así o peche de empresas viables e o despoboamento.
Finalmente, este esforzo compleméntase cun reforzo substantivo do financiamento e das axudas directas. Ao integrar a experiencia do sector privado no deseño destes incentivos, Galicia asegura unha transformación integral da comunidade autónoma, convertendo o emprendemento nunha ferramenta de cohesión social e impulso económico a longo prazo.
O labor dos polos de emprendemento
A Rede de polos de emprendemento da Xunta presta asesoramento individualizado e gratuíto a calquera persoa que desexe poñer en marcha un negocio ou consolidar o que xa ten. Para iso, actualmente conta con 15 oficinas activas, distribuídas por todo o territorio galego. Catro na provincia de Ourense (O Carballiño, Baños de Molgas, O Barco de Valdeorras e Verín), tres na provincia de Pontevedra (Silleda, O Porriño e Vilanova de Arousa), tres na provincia da Coruña (Ferrol, Coristanco e Melide) e cinco na provincia de Lugo (Friol, Mondoñedo, Sarria, A Fonsagrada e Monforte de Lemos) nas que se desenvolven distintas actividades de formación e eventos.
Nestas 15 oficinas lévanse atendido máis de 6.100 proxectos grazas a unha actividade de apoio que pon o foco no rural para seguir impulsando o talento nesta terra de oportunidades. Destes proxectos, máis de 1.200 foron atendidos nos polos da provincia de Ourense e arredor de 1.800 nos da provincia de Pontevedra.
