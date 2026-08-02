Galicia bate su récord histórico de familias numerosas en 2025: casi 33.000 títulos activos

Galicia cerró el año 2025 alcanzando una cifra inédita en el registro de familias numerosas con título en vigor. De acuerdo con los datos estadísticos difundidos por la Xunta, a fecha de 31 de diciembre la comunidad sumaba 32.750 carnés activos, lo que supone un repunte del 4,9% (1.531 títulos más) respecto al periodo anterior. Por categorías, 28.638 expedientes (el 87,4%) están encuadrados en la categoría general, mientras que 4.112 carnés (el 12,6%) pertenecen a la categoría especial.

Este incremento consolida la trayectoria ascendente en el reconocimiento oficial de estas familias en el territorio autonómico. Asimismo, pone de relieve el impacto de las políticas públicas orientadas a este colectivo a través de incentivos económicos, deducciones fiscales, medidas de conciliación, facilidades en materia de vivienda, educación y transporte.

Atendiendo a la actividad administrativa del pasado ejercicio, el Ejecutivo gallego emitió un total de 12.030 títulos de familia numerosa durante 2025. La distribución por provincias refleja que A Coruña lideró las tramitaciones con 4.926 nuevos documentos (alcanzando 13.886 en vigor), seguida por Pontevedra con 4.717 expediciones (12.901 títulos activos). En la provincia de Lugo se tramitaron 1.203 carnés (3.084 vigentes) y en Ourense un total de 1.184 (llegando a los 2.879 en vigor).

Disponer de esta acreditación oficial permite a los beneficiarios acceder a un abanico de ventajas y bonificaciones, entre las que figuran rebajas fiscales, ayudas específicas para el acceso a la vivienda, descuentos en el transporte público e incentivos comerciales asociados al Carné Familiar Galego.