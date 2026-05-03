Las familias numerosas alcanzan su récord en Ourense, pero no por la natalidad

Las familias numerosas de Ourense se encuentran en un momento histórico, según la estadística de títulos vigentes elaborada por la Consellería de Política Social. Según indican las cifras, el año 2025 se cerró con un dato récord: 2.407 familias numerosas de categoría general (hasta tres hijos) y 400 de categoría especial (de cuatro hijos en adelante). Eso supone casi tres veces más que hace una década, en 2015, cuando los mismos datos hablaban de 833 familias de categoría general y apenas 129 de especial.

Obedece principalmente a unha, a modificación que houbo na vixencia dos títulos no ano 2015; e que nos últimos anos ten aumentado moito o número de familias numerosas formadas por dous fillos nos cales un deles ten unha discapacidade"

Sin embargo, tanto la consellería de Política Social como la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) matizan estos buenos datos, pues no se corresponden con un incremento de la natalidad en el territorio, que está bajo mínimos. En palabras de Jacobo Rey, director xeral de Familia en la consellería, “o incremento do número de familias numerosas que teñen o título en vigor obedece principalmente a dúas causas: unha, a modificación que houbo na vixencia destes títulos a raíz dunha sentenza do Tribunal Supremo do ano 2015; e que nos últimos anos ten aumentado moito o número de familias numerosas formadas por dous fillos nos cales un deles ten unha discapacidade”.

Estas modificaciones facultaron, como indica Dolores Seoane, portavoz de Agafan, que “se alargara la vigencia del título de familia numerosa. Con la reforma, el título se mantiene hasta que el último hijo cumpla los requisitos -cumplir los 26 años o dejar de depender económicamente de los padres-. Van saliendo hijos de la unidad familiar, pero mientras quede uno, la unidad familiar conserva el título”. El director xeral de Familia, por su parte, indica que, en algunos casos, ya hay títulos que estarán vigentes hasta el año 2052.

En cuanto al crecimiento, la nueva ley incluyó como familia numerosa a aquellas que tienen dos hijos si uno presenta discapacidad -categoría general-, o aquellas de tres o más con la misma casuística -en categoría especial-, situación que explicaría el incremento sostenido observado en la provincia desde 2020. El director xeral de Familia indica que “a realidade é que nos últimos anos ten aumentado de xeito notable o número de diagnósticos e de certificados de discapacidade, o que provoca un incremento da cobertura e protección” para las nuevas familias numerosas.

Conciliación y renta

A la hora de abordar los principales retos para una familia numerosa, ambas instituciones mencionan la conciliación y las dificultades en el acceso a ciertas ayudas públicas. Jacobo Rey explica que “modificáronse as vixencias para evitar renovacións anuais en familias con fillos de entre 21 e 26 anos, de forma que agora o título non perde vixencia unha vez expedido. Outra modificación foi o beneficio fiscal. Na normativa fiscal autonómica en Galicia, as familias numerosas teñen unha bonificación específica. Unha familia de tres fillos recibe unha dedución de 500 euros, que aumenta en 250 euros por cada fillo a maiores”.

A veces las ayudas se basan en un nivel de renta familiar sin considerar si se divide entre cinco u ocho hijos"

Unos avances que Agafan valora, aunque siguen necesitando recursos “para que las familias puedan conciliar, porque el hecho de que los dos padres trabajen implica siempre extraescolares”. Así lo señala Dolores Seoane, quien también apunta que “a veces las ayudas se basan en un nivel de renta familiar sin considerar si se divide entre cinco u ocho hijos”, lo cual hace que estas familias muchas veces queden fuera de programas de ayuda o subvenciones públicas.

“Hay ordenanzas de concellos muy anticuadas para las familias numerosas”

La Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) mantiene reuniones constantes con distintos concellos para realizar “una labor informativa y de asesoramiento a las familias, porque muchas desconocen las ayudas o no saben cómo tramitarlas. Y con los ayuntamientos, nos reunimos con los alcaldes para analizar las ordenanzas fiscales”, señala Dolores Seoane, quien indica que los concellos de Allariz y Pereiro de Aguiar están agendados por la asociación para próximas visitas. En varias ocasiones se han encontrado que “las ordenanzas están muy anticuadas; así que presentamos propuestas a los alcaldes para mejorar esas ordenanzas, y actividades para ayudar a la conciliación”.