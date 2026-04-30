Galicia crea un centro oncológico integral que prioriza la prevención y aspira a ser referente europeo

La Xunta impulsa un centro de cuidado integral del cáncer con el que quiere situar Galicia a la vanguardia europea.

Galicia dará un nuevo paso en su estrategia sanitaria con la creación del Centro de Coidado Integral do Cancro, un proyecto presentado este jueves en Santiago que pone el foco en la prevención, la equidad en el acceso y las terapias avanzadas.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha definido esta iniciativa como un proyecto estratégico que busca situar a la sanidad pública gallega en la vanguardia oncológica europea, dentro de una red de excelencia impulsada por la Unión Europea.

Un modelo, no un edificio

Rueda ha subrayado que no se trata de un centro físico, sino de un modelo organizativo que integra las siete áreas sanitarias de Galicia para coordinar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación.

El objetivo es claro: que la atención oncológica no dependa del código postal del paciente, sino de un sistema común que garantice la misma calidad asistencial en toda la comunidad.

Prevención contra el cáncer como eje central

El nuevo centro reforzará una de las líneas clave del sistema gallego: la detección precoz del cáncer. Galicia ya es referente en cribados, con programas ampliados en cáncer de mama, pulmón y próstata.

Además, la comunidad avanza en terapias innovadoras como las CAR-T, en medicina personalizada a través del proyecto Xenoma Galicia, y en la futura incorporación de la protonterapia, que permitirá tratar a pacientes incluso de otras comunidades y del norte de Portugal.

Hacia la certificación europea en 2028

El Centro de Cuidado Integral del Cáncer forma parte de una red de 14 centros españoles seleccionados por la Unión Europea. El objetivo es lograr la certificación plena en 2028, tras un proceso de autoevaluación, auditoría y verificación de más de 300 estándares de calidad.

Con este proyecto, la Xunta busca consolidar un sistema sanitario que no solo trate el cáncer, sino que lo haga desde un enfoque integral en el que la prevención, la innovación y el paciente sean el centro del modelo asistencial.