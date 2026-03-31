DÍA CONTRA EL CÁNCER DE COLON
Mitos y prevención: cómo actuar frente al cáncer colorrectal
DÍA CONTRA EL CÁNCER DE COLON
Aunque el cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer más comunes, todavía circulan numerosos mitos que dificultan su prevención y detección temprana. La clave para reducir riesgos está en la información y en adoptar hábitos saludables.
Si bien no existe una manera infalible de prevenir el cáncer colorrectal, las pruebas de detección son una de las herramientas más efectivas. Detectar células anómalas o pólipos antes de que se conviertan en cáncer permite tratarlos a tiempo. Por eso, expertos recomiendan comenzar los cribados a partir de los 45 años, o antes si hay antecedentes familiares de la enfermedad.
Controlar factores de riesgo modificables puede disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal. Entre ellos:
Además, algunos estudios sugieren que vitaminas como la D o el calcio, y ciertos medicamentos antiinflamatorios bajo supervisión médica, podrían tener un efecto preventivo, aunque aún se necesita más investigación.
Romper mitos y normalizar la conversación sobre el cáncer colorrectal puede marcar la diferencia. Desde hábitos de vida saludables hasta cribados regulares, cada acción cuenta. La información y la prevención son las mejores armas contra esta enfermedad.
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