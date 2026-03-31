Mitos y prevención: cómo actuar frente al cáncer colorrectal

Foto de archivo de una investigación contra el cáncer.

Aunque el cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer más comunes, todavía circulan numerosos mitos que dificultan su prevención y detección temprana. La clave para reducir riesgos está en la información y en adoptar hábitos saludables.

Si bien no existe una manera infalible de prevenir el cáncer colorrectal, las pruebas de detección son una de las herramientas más efectivas. Detectar células anómalas o pólipos antes de que se conviertan en cáncer permite tratarlos a tiempo. Por eso, expertos recomiendan comenzar los cribados a partir de los 45 años, o antes si hay antecedentes familiares de la enfermedad.

Hábitos que ayudan a reducir riesgos

Controlar factores de riesgo modificables puede disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal. Entre ellos:

Alimentación saludable : aumentar frutas, verduras y granos integrales, y limitar carnes rojas y procesadas

Actividad física : practicar ejercicio moderado o intenso de manera regular

Peso saludable : mantener un IMC equilibrado puede reducir el riesgo, sobre todo en hombres

Evitar alcohol y tabaco: el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad

Además, algunos estudios sugieren que vitaminas como la D o el calcio, y ciertos medicamentos antiinflamatorios bajo supervisión médica, podrían tener un efecto preventivo, aunque aún se necesita más investigación.

Desmontando mitos

Solo afecta a personas mayores: El cáncer colorrectal puede aparecer a cualquier edad. De hecho, los casos en jóvenes han aumentado en los últimos años Solo afecta a hombres: Aunque más común en hombres, también es relevante en mujeres No se puede prevenir: Es uno de los tipos de cáncer más prevenibles mediante cribados y control de factores de riesgo Siempre causa síntomas: A menudo no produce señales evidentes hasta etapas avanzadas, por lo que la detección es crucial Es mortal: Cuando se detecta a tiempo, las tasas de supervivencia son muy altas, y el tratamiento puede ser mucho menos agresivo

Romper mitos y normalizar la conversación sobre el cáncer colorrectal puede marcar la diferencia. Desde hábitos de vida saludables hasta cribados regulares, cada acción cuenta. La información y la prevención son las mejores armas contra esta enfermedad.