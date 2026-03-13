Galicia es la comunidad en la que menos gente muere esperando la resolución de dependencia

El Observatorio da Dependencia ha constatado mediante el informe publicado este viernes que Galicia es la comunidad española con mejores datos, estando por encima de la media nacional en diferentes parámetros. Galicia sigue siendo, porcentualmente, el territorio en donde menos gente muere esperando la resolución.

Los atendidos, una de las cifras clave, han aumentado en 16.500, un 21% más y 11 puntos por encima de la media nacional. Estos datos aportan a Galicia 6,8 puntos sobre 10, un punto y medio más que en el ejercicio anterior, situándola como la tercera comunidad autónoma con mejor puntuación.

El número de personas con resolución efectiva y pendientes de prestación de servicio se redujo en un 50% frente al 4,54% de la media nacional.

Según este informe, el Plan de choque de la Xunta resolvió más de 86.000 expedientes y redujo los tiempos de espera en 2 meses. A pesar de los buenos datos, la Xunta sigue reclamando al Gobierno central la retirada del recurso contra este plan y exige que se cumpla con la ley y pague el 50% de la factura de la dependencia. La deuda que acumula el central con Galicia en esta materia es ya de 2.900 millones.