Rueda anuncia que Galicia se personará ante el Constitucional por el recurso del Gobierno central sobre dependencia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció este lunes que el Ejecutivo autonómico se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de Galicia frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra diversos preceptos de la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025.

Según Rueda, esta actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha provocado la paralización del Plan de agilización de la dependencia y de la discapacidad, así como del Plan de repotenciación de la energía eólica impulsado por la Xunta, una situación que calificó de “injusta, contraproducente y perjudicial”.

Rueda calificó el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno como injusto, perjudicial y contraproducente

El recurso contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad implica la suspensión del Plan de choque puesto en marcha hace un año por la Xunta, con el que se buscaba incrementar el número de personas atendidas y reducir los tiempos de tramitación.

Tal y como recordó Rueda, más de 12.600 gallegos con dependencia obtuvieron en los últimos doce meses el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de someterse a una nueva valoración. Con la intervención del Gobierno central, la Xunta ya no podrá continuar con este mecanismo, a pesar de que existe una relación directa entre el grado de dependencia y el porcentaje de discapacidad.

El presidente autonómico denunció que esta decisión supone un retroceso en la agilización y mejora de la atención, ya que deja sin efecto las medidas de simplificación de los procedimientos introducidas por Galicia.