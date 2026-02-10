Galicia contará con un nuevo programa de mediación contra el acoso escolar: "Acordamos Convivir"

La Xunta pondrá en marcha un programa de mediación que se implantará de manera piloto en 20 centros educativos gallegos.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este martes que la Xunta lanzará, en colaboración con la Fundación Sergio Villar, un programa de mediación que se implantará de forma piloto en 20 centros educativos gallegos para resolver conflictos “de forma pacífica”.

El programa está dirigido a alumnado de 5º y 6º de Primaria y de ESO y contempla talleres con estudiantes y charlas con familias. Bajo el lema ‘Acordamos Convivir’, la iniciativa busca reforzar la lucha contra el acoso escolar y fomentar la buena convivencia en los centros.

La Consellería proporcionará a los colegios “recursos específicos” para la resolución pacífica de conflictos, según explicó la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, durante la presentación en el Instituto do Sar de Santiago de Compostela. “Porque la escuela no es solo un lugar donde se transmite conocimiento, sino donde se construyen personas”, ha subrayado Víctor Villar, fundador de la Fundación Sergio Villar.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

“El objetivo es conseguir que los centros educativos sean lugares seguros y ejemplo de convivencia”, ha señalado Román Rodríguez. El programa, en el que podrán participar hasta 20 centros, se desarrollará en tres fases: una reunión inicial, talleres de mediación y charlas informativas para profesorado y familias.

La primera fase servirá para recopilar información sobre las necesidades y particularidades de cada centro y establecer canales de comunicación claros, con el fin de diseñar actuaciones personalizadas. En los talleres, el alumnado —con un máximo de cinco grupos por centro y 25 estudiantes por grupo— trabajará aspectos de mediación. Cada sesión durará 50 minutos y se impartirá en una misma jornada lectiva.

Las charlas informativas consistirán en una sesión de 2,5 horas por la tarde, orientada a dar a conocer estas prácticas y sus efectos positivos. Por último, la Xunta publica este martes la convocatoria para que los centros interesados se adhieran al programa, con un plazo de 15 días para presentar la solicitud.