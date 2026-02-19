Galicia dice “tolerancia cero” al bulling en las aulas con el recién estrenado Termómetro Acoso Escolar

La nueva estrategia gallega de convivencia escolar es un plan integral para prevenir, detectar y erradicar el acoso y ciberacoso escolar en Galicia.

La Xunta de Galicia ha dado un paso firme para garantizar que ninguna aula sea un espacio de miedo: la nueva Estratexia galega de convivencia escolar busca intensificar la prevención del acoso y del ciberacoso con un enfoque integral que involucra a centros, familias, alumnos y administración. En un encuentro con medios, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, subrayó que “mentres exista un só caso, cómpre actuar”, recordando que incluso un solo incidente es inaceptable.

En los últimos años, Galicia ha implantado medidas pioneras como la prohibición del uso del móvil en todo el recinto escolar, la instalación de Puntos Laranxa para denunciar anónimamente posibles casos y la formación de más de 14.600 docentes en prevención del acoso. Asimismo, el recién estrenado Termómetro Acoso Escolar ya ha sido activado en 206 centros, permitiendo detectar problemas antes de que se agraven.

Con la nueva Estratexia galega de convivencia escolar, la Xunta persigue principalmente dos objetivos:

Erradicar el acoso escolar y el ciberacoso, actuando incluso ante un solo caso para garantizar que cada niño o niña pueda aprender en un entorno seguro y respetuoso. La idea es que la prevención sea proactiva, inmediata y coordinada, involucrando a centros, familias, alumnado, administración y otros actores de la sociedad. Mejorar la convivencia en las aulas de forma integral, fomentando la tolerancia, la educación en valores y la cultura del respeto, para que el aprendizaje no se vea afectado por situaciones de intimidación o violencia.

La estrategia también contempla la creación de la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, coordinando esfuerzos entre la Xunta, los ayuntamientos y la Fiscalía Superior de Galicia para actuar de forma rápida y efectiva ante cualquier caso. Desde la puesta en marcha de estas iniciativas, más de 243.000 estudiantes han participado en actividades de sensibilización, incluyendo teatro, programas sobre la huella digital y premios a buenas prácticas.

Lo novedoso de esta estrategia incluye varias medidas que hasta ahora no se aplicaban de manera coordinada en Galicia:

Prohibición del uso del móvil en todo el recinto escolar , pionera en España, para reducir conflictos y distracciones.

Puntos Laranxa , espacios físicos y virtuales para denunciar acoso de forma anónima.

Termómetro Acoso Escolar , una herramienta digital que permite a los centros evaluar en tiempo real la convivencia y detectar posibles situaciones de acoso antes de que escalen.

Creación de la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar , coordinando esfuerzos entre la Xunta, ayuntamientos y Fiscalía para actuar rápidamente y de manera conjunta.

Formación masiva del profesorado (más de 14.600 docentes) y programas de sensibilización que incluyen teatro, educación digital y premios a buenas prácticas.

Rodríguez destacó que la prevención requiere un compromiso de toda la sociedad y que, gracias a estas medidas, Galicia se coloca a la vanguardia en la protección de la infancia y juventud en las aulas. “El acoso escolar no puede ser tolerado en ningún centro; nuestro compromiso es garantizar que cada niño y niña pueda aprender en un entorno seguro y respetuoso”, concluyó.