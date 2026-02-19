MEDIDAS PIONERAS GALLEGAS
Galicia dice “tolerancia cero” al bulling en las aulas con el recién estrenado Termómetro Acoso Escolar
MEDIDAS PIONERAS GALLEGAS
La Xunta de Galicia ha dado un paso firme para garantizar que ninguna aula sea un espacio de miedo: la nueva Estratexia galega de convivencia escolar busca intensificar la prevención del acoso y del ciberacoso con un enfoque integral que involucra a centros, familias, alumnos y administración. En un encuentro con medios, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, subrayó que “mentres exista un só caso, cómpre actuar”, recordando que incluso un solo incidente es inaceptable.
En los últimos años, Galicia ha implantado medidas pioneras como la prohibición del uso del móvil en todo el recinto escolar, la instalación de Puntos Laranxa para denunciar anónimamente posibles casos y la formación de más de 14.600 docentes en prevención del acoso. Asimismo, el recién estrenado Termómetro Acoso Escolar ya ha sido activado en 206 centros, permitiendo detectar problemas antes de que se agraven.
Con la nueva Estratexia galega de convivencia escolar, la Xunta persigue principalmente dos objetivos:
La estrategia también contempla la creación de la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, coordinando esfuerzos entre la Xunta, los ayuntamientos y la Fiscalía Superior de Galicia para actuar de forma rápida y efectiva ante cualquier caso. Desde la puesta en marcha de estas iniciativas, más de 243.000 estudiantes han participado en actividades de sensibilización, incluyendo teatro, programas sobre la huella digital y premios a buenas prácticas.
Lo novedoso de esta estrategia incluye varias medidas que hasta ahora no se aplicaban de manera coordinada en Galicia:
Rodríguez destacó que la prevención requiere un compromiso de toda la sociedad y que, gracias a estas medidas, Galicia se coloca a la vanguardia en la protección de la infancia y juventud en las aulas. “El acoso escolar no puede ser tolerado en ningún centro; nuestro compromiso es garantizar que cada niño y niña pueda aprender en un entorno seguro y respetuoso”, concluyó.
