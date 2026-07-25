Galicia enviará a 14 personas desde O Barco para luchar contra los incendios en Madrid y Ávila

Un coche de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que Galicia tiene "capacidad de movilizar a más personas" para combatir los grandes incendios forestales que afectan a Ávila y a Madrid.

En declaraciones en la Praza do Obradoiro antes de participar en la Ofrenda al Apóstol Santiago, la conselleira ha explicado que la Xunta respondió el jueves a una petición de Castilla y León para enviar 14 personas desde O Barco a Bembibre.

Tras ello, el pasado viernes el Gobierno central solicitó medios para Ávila y Madrid, ante lo cual Galicia desplegó a más de 60 personas sobre el terreno, en lo que califica de situación "compleja".

Explica que el personal gallego ha sido enviado al incendio de Ávila. Así, la conselleira señala la posibilidad de un mayor apoyo en función de los análisis de riesgos que realizan los técnicos que deciden los dispositivos.

"Sabemos bien lo que es tener que pedir ayuda", afirma Gómez. "Estamos a su disposición, igual que el año pasado nos ayudaron ellas a nosotros", dice sobre otras comunidades.

De tal forma, envía un mensaje de solidaridad de Galicia a todas las comunidades afectadas por grandes fuegos y pide máxima precaución a la ciudadanía.