Galicia implantará un modelo común para prevenir la conducta suicida, con especial atención a mayores y adolescentes

La Xunta prevé unificar la prevención de la conducta suicida en las siete áreas sanitarias de Galicia a través del nuevo Plan de Salud Mental 2026-2030, que establecerá protocolos, circuitos y tiempos de respuesta comunes y prestará especial atención a las personas mayores y los adolescentes.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha detallado este jueves las líneas de actuación durante la clausura de una jornada celebrada en el Edificio Administrativo de San Lázaro con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Allí destacó la importancia de abordar la conducta suicida "con responsabilidad, combatiendo el estigma y reforzando la capacidad para prevenir y llegar antes".

La prevención de la conducta suicida se sitúa en el núcleo del nuevo plan. El objetivo de la Xunta es "estandarizar y ampliar" los programas especializados para establecer un único modelo de abordaje en toda Galicia, con equipos multidisciplinares y una atención más especializada, accesible y homogénea.

El programa para adolescentes llegará a 231 centros

Caamaño también puso en valor el programa YAM, dirigido a proteger la salud mental de jóvenes de entre 13 y 17 años, en el que ya han participado cerca de 16.000 alumnos. Durante este curso, Sanidade incorporará otros 68 centros educativos, hasta alcanzar los 231, con la previsión de atender a 12.000 estudiantes más.

La Xunta pretende extender este programa a todo el alumnado de 3º de ESO durante el próximo curso.

Galicia participa además desde el pasado año en el Comité Técnico de Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental, donde se trabaja en la definición y homogeneización de los datos para desarrollar un sistema común de información.

Esta labor tendrá continuidad en el Plan de Salud Mental 2026-2030, que contempla un nuevo marco de vigilancia cuya primera fase se centrará en la conducta suicida y los trastornos adictivos.

El conselleiro incidió también en la necesidad de acompañar a las familias y personas allegadas afectadas por un suicidio mediante apoyo psicológico y social, la detección de posibles necesidades asistenciales y la identificación de situaciones de riesgo.