Urgen la renovación integral del CEIP Manuel Luis Acuña

Los alumnos del CEIP Manuel Luis Acuña conviven en las aulas con goteras, moho y mucho frío. Hace casi un año, un temporal levantó la cubierta y desde entonces el estado del centro ha empeorado notablemente. “Hay aulas cerradas por humedades, ventanas que no cierran, fallos de luz y problemas con la calefacción”, lamenta Silvia Fernández, representante de la Plataforma en defensa del centro, que este martes presentó más de 600 firmas en la delegación territorial de la Xunta, solicitando soluciones reales.

Desde el ejecutivo gallego aseguran que, en su momento, se realizó una inspección de la cubierta en la que se verificó que “non existen problemas estruturais, senón que se trata dun problema nos aliviadoiros dos canlóns, deseñados para un contexto de choivas menos intensas que as actuais”. Con todo, desde la plataforma apuntan que la situación que viven los niños evidencia “la necesidad de una reforma integral”. Un plan previsto desde 2023 por parte de la Xunta, en el que no se ha avanzado desde entonces.

Con todo, el gobierno gallego no es el único responsable de la situación, ya que parte del mantenimiento corresponde al concello de Ourense, quien ha llevado a cabo algunas “acciones improvisadas, que acaban siendo un parche sobre parche”. En este sentido, desde la plataforma creada piden una actuación urgente resaltando que el mal estado del centro obliga a que niños de entre 4 y 12 años tengan que estar en las aulas y en el comedor con el abrigo puesto”.