La Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia y UGT pactan medidas para reducir las bajas laborales

El Gobierno gallego y los agentes sociales firmaron este viernes el acuerdo del Plan integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, resultado del proceso de trabajo desarrollado en las últimas semanas en el marco del Diálogo Social. La firma tuvo lugar durante la reunión mantenida por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por la secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, con el secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, y con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, además de otros representantes de ambas entidades.

Con esta firma, Galicia da un paso clave para dotarse de una hoja de ruta que permitirá reforzar la prevención y el bienestar laboral, mejorar la gestión de las incapacidades temporales y avanzar hacia un modelo pionero de reincorporación al trabajo tras una baja laboral. Ahora la siguiente fase será la tramitación administrativa del plan, con las medidas concretas y la dotación presupuestaria correspondiente, para su aprobación por el Consello da Xunta, previsiblemente en el mes de septiembre.

Galicia da un paso clave para dotarse de una hoja de ruta que permitirá reforzar la prevención y el bienestar laboral

El conselleiro calificó el acuerdo alcanzado hoy como “un hito” que demuestra la eficacia del Diálogo Social y agradeció el compromiso y la labor desarrollada por UGT-Galicia y la CEG en la búsqueda de soluciones a un asunto de elevado impacto económico para el conjunto de la economía gallega.

González recordó que el objetivo del plan es reducir las ausencias al trabajo evitables y mejorar la salud de las personas trabajadoras, respetando sus derechos legítimos. Para conseguirlo, se estructurará en torno a tres grandes ejes: reforzar la prevención y el bienestar laboral; mejorar la atención y los procesos de gestión de las incapacidades temporales por contingencias comunes; y promover la corresponsabilidad y el uso responsable del sistema de protección.

En este marco, una de las principales novedades será la apuesta por convertir a Galicia en la primera comunidad autónoma en impulsar un mecanismo de acompañamiento a la reincorporación de las personas trabajadoras tras una baja laboral, con medidas que contribuyan a evitar recaídas. El plan también hará especial hincapié en la mejora de la prevención y del bienestar laboral mediante la aprobación y el despliegue de la Estrategia de Bienestar Laboral, ya en elaboración, así como con el refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), para intensificar su labor.