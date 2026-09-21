Estas son las medidas del 'Plan IA360' de Pedro Sánchez para regular la inteligencia artificial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes en el Complejo de la Moncloa el 'Plan IA360', una hoja de ruta ideada para el despliegue responsable y regulado de la inteligencia artificial (IA) durante los próximos 12 meses. Acompañado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que el próximo mes convocará a la patronal y a los sindicatos para cerrar "un gran acuerdo de país" y articular un nuevo contrato social que proteja a los trabajadores ante las transformaciones del mercado laboral.

Sánchez ha argumentado la urgencia de estas actuaciones señalando que casi la mitad de la población española en edad de trabajar ya emplea herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que sitúa a España entre los diez países con mayor penetración de esta tecnología. El presidente ha criticado con dureza la postura de las grandes "tecnooligarquías" partidarias de la autorregulación, advirtiendo de que una IA descontrolada, opaca y en pocas manos representa "el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia", por lo que ha defendido un modelo con supervisión humana, trazabilidad y protección reforzada para los menores.

Batería de medidas del Plan IA360

Convocatoria a los agentes sociales: Celebración el próximo mes de una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para pactar un contrato social que garantice la seguridad de las personas trabajadoras y aborde el impacto de la automatización en el empleo.

Reforma educativa en Secundaria y FP: Actualización e integración de contenidos específicos sobre el uso de la IA en los planes de estudio de Educación Secundaria y Formación Profesional para formar talento joven cualificado.

Marco de gobernanza y trazabilidad: Establecimiento de normativas de supervisión pública que refuercen la ciberseguridad, eviten sesgos y garanticen la trazabilidad de las aplicaciones para que la tecnología no sustituya el criterio humano.

Protección de vulnerables y menores: Implementación de protocolos específicos para preservar la seguridad ciudadana y la privacidad, situando como prioridad la protección de la infancia y juventud frente a los riesgos del entorno digital.

Exigencia de responsabilidad a las tecnológicas: Impulso de medidas legales y financieras dirigidas a hacer responsables a las grandes compañías del sector, evitando prácticas monopolísticas y abusivas.

Mesa transversal coordinada por Economía: Creación de un espacio de gobernanza liderado por el Ministerio de Economía que sentará a expertos, científicos, universidades, empresas y sociedad civil para dirigir el avance tecnológico sin caer en "el entusiasmo ciego ni el miedo".