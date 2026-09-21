Estas son las medidas del 'Plan IA360' de Pedro Sánchez para regular la inteligencia artificial

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BRECHA TECNOLÓGICA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes en el Complejo de la Moncloa el 'Plan IA360', una hoja de ruta ideada para el despliegue responsable y regulado de la inteligencia artificial (IA) durante los próximos 12 meses. Acompañado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que el próximo mes convocará a la patronal y a los sindicatos para cerrar "un gran acuerdo de país" y articular un nuevo contrato social que proteja a los trabajadores ante las transformaciones del mercado laboral.
Sánchez ha argumentado la urgencia de estas actuaciones señalando que casi la mitad de la población española en edad de trabajar ya emplea herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que sitúa a España entre los diez países con mayor penetración de esta tecnología. El presidente ha criticado con dureza la postura de las grandes "tecnooligarquías" partidarias de la autorregulación, advirtiendo de que una IA descontrolada, opaca y en pocas manos representa "el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia", por lo que ha defendido un modelo con supervisión humana, trazabilidad y protección reforzada para los menores.
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