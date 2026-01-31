Galicia, a salvo “de momento” de los repuntes del sarampión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que España ya no es un país libre de sarampión tras analizar el incremento de infecciones en los últimos años. Frente a los más de 300 casos notificados en todo el país en 2025, Galicia se mantiene prácticamente al margen, con solo dos casos confirmados desde 2021. España se consideraba libre de circulación endémica del virus desde 2016, pero, según la OMS, “el auge del virus por todo el mundo, unido al descenso de la cobertura vacunal, provocó el restablecimiento de la transmisión”.

La subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), María José Sierra, explicó que la OMS recomendó reforzar la vacunación y aumentar “todavía más” la vigilancia de casos sospechosos. Sierra precisó que “la conclusión es que no se puede descartar que hubiera una cadena de transmisión de más de 12 meses de duración” y destacó que las autoridades deben asegurarse de que “todos los casos sospechosos se descartan de una forma rápida” y que “ningún caso pasa desapercibido”.

Además, subrayó la necesidad de mantener la coordinación entre comunidades autónomas para detectar brotes tempranos y evitar que la enfermedad se propague rápidamente. La representante del Ccaes indicó que el seguimiento activo de contactos y la notificación inmediata son esenciales para controlar la transmisión y proteger a los grupos más vulnerables, como los menores de edad y las personas con inmunodeficiencias.

Respecto a la cobertura vacunal, la OMS aconseja centrarse en la vacuna triple vírica, cuya primera dosis alcanza el 95% recomendado, pero no la segunda, señalando que “es fundamental” superar este 95% con ambas dosis y proteger especialmente a los grupos vulnerables.

Información y concienciación

Sierra añadió que “esta situación nos está ocurriendo en España, está ocurriendo en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, que vuelven a estar en una situación que considera la OMS de circulación, de transmisión del virus endémica”, y recordó que la Región de las Américas también perdió este estatus en 2025. Recomendó reforzar campañas informativas y de concienciación para padres y tutores sobre la importancia de completar el calendario vacunal, insistiendo en que la educación y la comunicación sanitaria son claves para prevenir brotes.

En Galicia, la Consellería de Sanidade recalca que la situación es “muy diferente” a la de otras zonas del país. Desde 2021 solo se confirmaron dos casos, uno importado y otro vinculado epidemiológicamente al primero, mientras que los casos sospechosos notificados en 2023 y 2025 “todas fueron descartadas”. La cobertura vacunal en la comunidad es elevada, rozando el 95% para ambas dosis, “lo que supone una elevada protección contra la transmisión de la enfermedad”.

No obstante, se recomienda reforzar la vacunación en colectivos especiales como sanitarios, viajeros, migrantes y trabajadores temporales, mantener la vigilancia epidemiológica para reaccionar rápidamente ante cualquier brote esporádico y fortalecer la coordinación con centros de salud y hospitales para garantizar una respuesta inmediata y eficaz. Asimismo, se enfatiza la importancia de mantener actualizados los registros de vacunación y realizar campañas periódicas de concienciación en escuelas y comunidades para asegurar que la población mantenga una protección sostenida.