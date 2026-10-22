Galicia tendrá el helicóptero de lucha contra incendios más veloz de toda Europa, el Black Hawk UH-60L

Galicia se convierte en la primera región europea en contar con un helicóptero pesado Black Hawk UH-60L para la lucha contra los incendios forestales, con capacidad de descarga superior a los 4.300 litros de agua, de forma que será la aeronave más veloz en Europa para apagar fuegos.

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Esta aeronave, operada por la empresa Airworks Helicopters, será la primera de estas características en un dispositivo de extinción en el continente gestionada por personal civil.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha supervisado en la base aérea de Silleda (Pontevedra) la incorporación de este aparato al operativo de la Xunta, en un acto en el que ha estado acompañada por los pilotos de la aeronave, Nicolás Tamame y Abisai Carrascal.

María José Gómez, conselleira de Medio Rural, y Manuel Francisco, director xeral de Defensa do Monte, en el interior del helicóptero. | Xunta de Galicia

Gómez ha subrayado que la comunidad gallega "vuelve a ser pionera en la extinción de incendios", remarcando que su puesta en marcha supone un salto cualitativo en la especialización y en la capacidad de respuesta de la flota autonómica.

"Ahora mismo es el helicóptero más veloz que hay en toda España y Europa haciendo extinción de incendios y está preparado para bombardear grandes cantidades de agua", ha detallado el piloto Nicolás Tamame.

La titular de Medio Rural ha recordado que Galicia dispone actualmente de 24 medios aéreos propios para combatir el fuego, cuatro de los cuales se han sumado este mismo ejercicio: dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación y este helicóptero pesado, cuya base definitiva se trasladará el próximo año a las nuevas instalaciones de Lalín.

De forma paralela, la consellería ejecutará una inversión de 6 millones de euros destinada a modernizar y ampliar la red de bases aéreas autonómicas. El plan contempla intervenciones en el nuevo aeródromo de Setecoros, en Valga, y mejoras en las pistas de Beariz (en la provincia de Ourense) y Doade (Lugo). A esta partida se sumarán otros 3 millones de euros para reforzar las bases de unidades operativas (BUO), con la construcción de una nueva sede en Bande (Ourense) y la adecuación del centro de Areas, en Tui (Pontevedra).