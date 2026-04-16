Galicia, la tercera comunidad con menor lista de espera para operarse

Al finalizar el año 2025, Galicia se situó como la tercera comunidad con mejores tiempos de espera para acceder a una intervención quirúrgica. Así lo refrendan los datos publicados por el Ministerio de Sanidad sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud a cierre de 2025.

De este modo, escala posiciones respecto a los datos de junio del mismo año, cuando estaba de cuarta. En cifras, la media gallega registró en diciembre de 2025 una espera media de 73 días para operarse, 48 días menos que la media nacional, situada en 121.

En la misma línea, la sanidad pública gallega mejora su posición como la tercera comunidad con menor porcentaje de pacientes que aguardan más de 6 meses por una cirugía. En este ámbito, solo un 5,7 % de los pacientes gallegos superaban este tiempo, frente al 21,6 % de la media nacional, o el 32 % que registraron comunidades como Cataluña.

El menor porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días por un especialista

Galicia se sitúa como la comunidad autónoma con menor porcentaje de pacientes que aguardan más de 60 días por una consulta con el especialista. A pesar de los efectos de las huelgas médicas contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, la gestión realizada por la Consellería de Sanidade permite que los gallegos sigan contando con algunos de los mejores registros en lo que respecta al acceso a la sanidad pública.

Según los datos, en diciembre de 2025 la comunidad gallega se situó como la cuarta región española con mejores tiempos medios de espera en el ámbito de las primeras consultas. En este campo, el Servizo Galego de Saúde registró una media de 63 días de espera, frente a los 102 del Sistema Nacional de Salud. Estas cifras reflejan que los gallegos esperan 39 días menos para acceder a una consulta con el especialista que la media de los españoles.

El buen funcionamiento del sistema sanitario público gallego también se observa en un indicador muy importante: en el porcentaje de pacientes que deben esperar más de 60 días para una primera consulta. En este caso, la sanidad pública gallega aporta los mejores datos del conjunto: en Galicia el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista es inferior en más de 20 puntos porcentuales respecto a la media nacional: 41,3 % en Galicia frente al 61,5 % de la media nacional, siendo así la comunidad con menos pacientes que esperan más de 60 días por una consulta.