Galicia vigila a los contactos del contagiado franco-argentino por hantavirus

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica para el hantavirus tras conocer el positivo de un hombre franco-argentino que se encontraba de viaje por España y que hizo una parada en Galicia.

Según ha comunicado el departamento sanitario, en cuanto el Ministerio de Sanidad trasladó la información facilitada por las autoridades francesas, se pusieron en marcha los protocolos previstos para este tipo de casos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se puso en contacto con la ministra de Sanidad, Mónica García, para solicitar información "con la máxima celeridad" con el objetivo de identificar el caso y aplicar las medidas correspondientes.

Una vez recibidos los datos, la Dirección Xeral de Saúde Pública inició el protocolo, que incluye la realización de encuestas epidemiológicas al afectado y a sus contactos estrechos, además de trasladarles las indicaciones sanitarias pertinentes.

El paciente, que permanece aislado desde este jueves, acudió inicialmente a los servicios médicos en Francia con un cuadro leve, donde posteriormente se confirmó el diagnóstico de hantavirus.

El Ministerio de Sanidad ha señalado que el afectado viajó después a España cuando ya estaba asintomático, por lo que no podía transmitir la enfermedad. Asimismo, ha indicado que el paciente se encuentra en buen estado.