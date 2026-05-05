Un gallego, entre los viajeros del crucero con hantavirus

Un gallego viaja a bordo del crucero de lujo “MV Hondius”, donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya se ha saldado con tres muertos. Así lo ha confirmado la Consellería de Sanidade, que informa además que no presenta síntomas.

El barco, que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Cataluña.

El pasado sábado 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional del Reino Unido sobre un brote de enfermedad respiratoria grave de causa inicialmente desconocida, con tres defunciones y un caso en estado crítico, a bordo de un crucero con bandera de Países Bajos.

Ese mismo día, las pruebas de laboratorio confirmaron la infección por hantavirus en uno de los casos y, adicionalmente, se han notificado dos casos sospechosos con síntomas respiratorios leves y/o síntomas gastrointestinales.

Dos de los pasajeros fallecidos habían realizado un viaje por Sudamérica antes de embarcar en el crucero, y se desconoce el grado de contacto de los pasajeros con fauna local durante el viaje o antes del embarque.

Situación y riesgo de transmisión

Actualmente, el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera “muy bajo”.