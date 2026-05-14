El Gobierno gallego celebra en Vigo dos años de mandato

Rueda ganó las elecciones gallegas en febrero de 2024 obteniendo 40 escaños y continuando su gobierno con otra mayoría absoluta. El 11 de abril de 2024 fue reelegido presidente por el Parlamento. Al tomar posesión, tres días más tarde, presentó un Ejecutivo renovado con 12 conselleiros, sin vicepresidencias (frente a las dos del mandato anterior) y con la creación de una nueva Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Dos años después, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego y sus conselleiros protagonizarán el sábado en Vigo un acto bautizado con el lema “Galicia Goberna” en el que harán balance de las medidas adoptadas durante el tiempo transcurrido de este mandato. Lo anunció este miércoles la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en una rueda de prensa en la que defendió el “elevado grado de cumplimiento” del programa electoral con el que Rueda concurrió a los comicios autonómicos.

A su modo de ver, a través de “políticas útiles”, su jefe de filas y su equipo responden a la confianza que los gallegos depositaron en las urnas “con hechos, estabilidad y gestión”. Así, explicó que el acto previsto por los populares gallegos para este sábado permitirá a Rueda y sus conselleiros poner en valor las medidas ejecutadas y puestas en marcha en ámbitos como vivienda, educación, sanidad, rural y servicios sociales.

Gabinetes estables

Más allá, Prado insistió en que la ciudadanía quiere “gobiernos estables, como los del PPdeG”, la única formación que trabaja para los gallegos y gallegas “con seriedad, trabajo, rigor, tranquilidad y buena política”. En este sentido, remarcó que el acto servirá para mostrar que el PP es “un partido que cumple, con palabra y unido”. Además de Rueda, acudirán los responsables de las diferentes áreas del Gobierno gallego, que asumieron también su compromiso con un programa electoral de medidas “ambiciosas, realistas y con el foco puesto en las personas”.

En el marco de los compromisos asumidos, Prado hizo hincapié en el acceso a la vivienda, recordando que se trata de uno de los principales problemas de la ciudadanía, que Alfonso Rueda abordó con el compromiso de duplicar el parque público de vivienda, construyendo 4.000 nuevas viviendas públicas, y resaltó que “dos años después ya están en marcha”.

La número dos de los populares gallegos destacaba también que el Ejecutivo autonómico aprobó la estrategia de impulso de la vivienda protegida, un conjunto de medidas encaminadas a “facilitar la construcción de más vivienda protegida y que más personas accedan a ella”.

“A pesar de lo que dice la oposición, se están iniciando proyectos y se está trabajando con responsabilidad y con rigor”, subrayó. Y reafirmó la preocupación del gobierno por la clase media: “Hay un grupo de familias que nunca pueden acceder a ayudas públicas porque no tienen una renta lo suficientemente baja para acceder, pero tampoco lo suficientemente alta para comprar una vivienda con los precios actuales del mercado”.

Estabilidad institucional, Altri y la crisis Villares

El segundo mandato de Alfonso Rueda alcanza su ecuador sin grandes sobresaltos institucionales pero con episodios que han marcado la agenda política y mediática de la comunidad.

En el capítulo de logros, el Gobierno gallego aprobó los presupuestos de 2025 por valor de 13.954 millones de euros -los más elevados de la historia de la autonomía-, con el 39% destinado a sanidad y la vivienda pública como eje central de la legislatura. Rueda se comprometió a duplicar el parque residencial público, de 4.000 a 8.000 unidades, antes de 2028.

En el ámbito competencial, la transferencia de la gestión del litoral, efectiva el 1 de julio de 2025 tras casi 17 años de reclamaciones, fue presentada como una conquista histórica, acompañada del anuncio de una senda costera que recorrería toda la costa desde A Guarda hasta Ribadeo.

En el debate del estado de la autonomía de abril de 2026, el presidente cifró en el 85% las resoluciones parlamentarias cumplidas o en marcha, y destacó que Galicia rozó los 9 millones de visitantes en 2025, con un crecimiento del 7,3% respecto al año anterior.

Sanidad, campo de batalla

La sanidad centró buena parte del debate político. La oposición y colectivos del sector protagonizaron manifestaciones reclamando más inversión pública, mientras Rueda y los grupos parlamentarios del BNG y PSdeG cruzaron acusaciones de “bulos y recortes”. La polémica más duradera, sin embargo, fue el proyecto de macroplanta de celulosa de Altri, hasta que en febrero de 2026 la Xunta inició el archivo del expediente por falta de conexión eléctrica garantizada.

La única crisis de gabinete llegó el 4 de junio de 2025, cuando el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, dimitió al conocerse que era investigado por una denuncia de presunta agresión sexual interpuesta por la presentadora Paloma Lago. La causa fue archivada por falta de indicios y en abril de 2026 Villares anunció su intención de reintegrarse al PP.