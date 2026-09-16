Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 16 de septiembre.

El Concello de Ourense aborda este miércoles, 16 de septiembre, a las 10:00 horas, una sesión extraordinaria del pleno municipal con dos asuntos en el orden del día, ambos relacionados con la gestión económica del concello.

La sesión comenzará con el debate del expediente de modificación de créditos 2P/2026, que contempla suplementos de créditos y créditos extraordinarios. Posteriormente, los grupos municipales abordarán el reconocimiento extrajudicial de créditos 1P/2026, otro de los procedimientos incluidos en la convocatoria.

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