Un grupo de menores agrede a una niña de 13 años en Pontevedra grabada y difundida en redes

La Policía Nacional investiga una agresión grupal ocurrida el pasado 6 de marzo en la Plaza de Barcelos, en la ciudad de Pontevedra, donde una menor de 13 años fue atacada por varios adolescentes de entre 12 y 14 años. Según la denuncia presentada por la familia de la víctima, la agresión comenzó tras una discusión entre dos chicas relacionada con un supuesto conflicto sentimental. La menor se encontraba en las pistas deportivas de la plaza junto a su prima cuando otra joven la increpó por, presuntamente, haber besado al exnovio de una amiga.

La discusión derivó en un forcejeo que acabó con la víctima en el suelo. En ese momento, varios menores se habrían sumado a la pelea propinándole puñetazos y patadas, mientras otros la sujetaban tirándole del pelo. Durante la agresión, una de las chicas llegó a arrancarle varios mechones de cabello, uno de los cuales habría sido exhibido posteriormente “como un trofeo”, según relató la madre de la menor.

Los hechos fueron grabados con teléfonos móviles por otros jóvenes que presenciaban la escena, y las imágenes se difundieron posteriormente en redes sociales. Estos vídeos han permitido a los investigadores identificar a los presuntos implicados.

La menor tuvo que ser atendida en un centro hospitalario por hematomas, contusiones y pérdida de cabello en varias zonas de la cabeza. El parte médico fue incorporado a la denuncia presentada ante la policía.

En las últimas horas, los agentes han tomado declaración a varios de los menores implicados. Dado que todos ellos son menores de edad, las diligencias serán remitidas a la Fiscalía de Menores, que determinará las posibles responsabilidades en este caso. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo sucedido y determinar la participación de cada uno de los jóvenes presentes durante la agresión.