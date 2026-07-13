Hallan el cadáver de un hombre durante la extinción de un incendio en un cobertizo de A Baña

Un hombre ha sido hallado sin vida durante las labores de extinción de un incendio registrado de madrugada en un cobertizo anexo a una vivienda situada en la parroquia de O Sino, en el municipio coruñés de A Baña.

El fuego se declaró alrededor de las cuatro de la madrugada y movilizó a los Bomberos de Santa Comba, que fueron alertados tras las llamadas de varios vecinos al 112 Galicia. Según indicaron, en la vivienda residían una madre y su hijo. La mujer logró salir al exterior, pero en un primer momento se desconocía el paradero del hombre.

Durante la intervención, los efectivos de emergencias localizaron el cadáver en el interior del cobertizo, que quedó completamente calcinado. El inmueble, que antiguamente funcionó como carpintería, aún almacenaba diversa maquinaria en su interior.

Las llamas provocaron además el colapso de la cubierta del alpendre, aunque la vivienda contigua no sufrió daños. La mujer tuvo que recibir asistencia sanitaria por parte de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que investigan las circunstancias del suceso.