El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia sigue revelando su riqueza natural. Un nuevo estudio del investigador Jaime Blanco ha documentado cuatro especies de hongos nunca localizadas en Galicia, una de las cuales constituye además la primera cita para el conjunto de España. La Xunta ha dado a conocer este sábado el trabajo, que actualiza el catálogo de macromicetos del espacio protegido.

La investigación incorpora cerca de 190 taxones de hongos de los archipiélagos de Cíes, Sálvora y Ons, y recurre a análisis moleculares para confirmar la identidad de algunas de las nuevas especies. En concreto, se han registrado 108 taxones en Cíes, 13 en Sálvora y 69 en Ons. Sumadas las aportaciones de estudios previos, el catálogo actualizado asciende a 257 taxones en Cíes y 63 en Sálvora.

Entre los hallazgos figuran tres especies que hasta ahora no constaban en territorio gallego. Se trata de Agaricus argyropotamicus y Coprinus xerophilus, ambas localizadas en la isla de Sálvora, y de Melanoleuca luteolosperma, encontrada en la isla de Faro, perteneciente al archipiélago de Cíes. Los resultados recogen también especies comunes y populares, como el hongo de la procesionaria, el níscalo hepático, la estrella de tierra, la bola de nieve o el boleto.

La investigación incorpora cerca de 190 taxones de hongos de los archipiélagos de Cíes, Sálvora y Ons

En Ons, el estudio ha identificado ejemplares de Bonomyces afrosinopicus, localizados en 2006 en distintos puntos de la isla. Su presencia constituye la primera mención de este taxón en toda España. A esta cita se suman otras 68 aportaciones registradas entre 2006 y 2010 en ambientes tan variados como dunas, prados o caminos, que completan el conocimiento de la micobiota de la isla.

Cuatro taxones exclusivos

Más allá de las primeras citas, la Xunta recuerda que entre 2017 y 2025 se realizaron prospecciones micológicas en diferentes hábitats terrestres de Cíes y Sálvora, en las que se identificaron 116 grupos de hongos. Fruto de ese trabajo se han descrito hasta el momento cuatro taxones exclusivos del espacio protegido, propuestos como nuevos para la ciencia y respaldados por análisis moleculares que confirman su identidad.

Se trata, según destaca la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, de elementos de biodiversidad cuya distribución mundial conocida se restringe a estas islas. Para la administración autonómica, esto significa que el parque nacional no solo conserva ecosistemas representativos, sino que protege un patrimonio biológico singular que no ha sido localizado en ningún otro lugar del mundo.

El trabajo se suma a la serie de catálogos micológicos del parque. En 2016, la Revista Catalana de Micologia publicó una entrega con nuevas aportaciones para Cíes y Sálvora, firmada por Jaime B. Blanco-Dios, y una publicación anterior había recogido los hongos de Ons. El material de aquella entrega quedó depositado en el herbario de hongos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, en Pontevedra.

Declarado parque nacional en 2002, el espacio reúne los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada y alberga especies singulares también en el ámbito vegetal: el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas incluye ocho taxones de flora vascular presentes en sus islas, entre ellos la Linaria arenaria, catalogada en peligro de extinción. Cada nueva campaña de campo, como muestra este estudio, sigue ampliando el inventario de una biodiversidad que aún no está completamente conocida.