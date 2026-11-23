La asociación micológica “Os Cogordos” expone sus setas más exóticas
EXPOSICIÓN MICOLÓGICAS
La semana micológica de la asociación “Os cogordos” llega a su fin. Esta exposición, compuesta por setas obtenidas los días anteriores, pone el broche de oro a las actividades
La asociación micológica ourensana Os Cogordos cerró ayer su semana de actividades con una muestra de ejemplares recogidos en la provincia. El Liceo acogió esta exposición final en la que los visitantes pudieron ver desde especies habituales en los montes locales, como el cogordo (“boleto calabaza”), hasta otras altamente tóxicas y peligrosas, como la Amanita phalloides o la Amanita muscaria.
La exposición está muy bien. Bajamos para ver a mi hermano y paramos de casualidad
Estábamos tocando la pandereta en la ciudad y ver una exposición de setas nos pareció curioso
A mí me gustan mucho las setas. Hoy mismo vamos a ir toda la familia al monte a buscarlas
Al frente de la actividad estuvo la nueva presidenta de la entidad, Conchi Zúñiga, quien destacó el carácter pedagógico de la iniciativa: “Tenemos una labor divulgativa; nuestro objetivo es dar a conocer la gran variedad de especies que hay en Ourense”.
Zúñiga incidió en la importancia de la prudencia a la hora de salir al monte, recordando que la línea entre un ejemplar comestible y uno venenoso puede ser mínima. “Tenemos un dicho en la asociación: ante la duda, tírala a la basura".
"Un ojo experto sabe diferenciarlas, pero si no sabes qué buscar el error puede ser fatal”, advirtió. Desde la directiva recomiendan limitarse a recolectar las variedades más conocidas y recuerdan que su local está abierto para que los aficionados lleven sus cestas a revisar en caso de incertidumbre.
La Favolaschia claudopus, llegada desde Madagascar, comenzó a aparecer en España hace tan solo diez años. Es una especie invasora con gran capacidad de producción de esporas. Se caracteriza por su color amarillo limón, reducido tamaño y por germinar en madera muerta.
La Macrolepiota procera, más conocida en Ourense como “cogordo”, es una seta comestible, común y muy apreciada por micólogos y cocineros por igual. Presenta un color gris y puntos negros. Crece de verano a finales de otoño después de varios días de lluvia.
La Amanita phalloides es una seta pálida y no muy llamativa, pero los efectos de su veneno son lentos e insidiosos. Es conocida por ser capaz de matar de 24-48 horas después de la ingesta. Quienes la han probado y vivido para contarlo confiesan que tiene un gran sabor.
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