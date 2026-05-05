CONCURSO LA REGIÓN
Os mellores premios dos Maios

Hallan muerta a la cantante viguesa Seila Esencia a los 39 años tras dos semanas desaparecida

APERENTEMENTE SIN VIOLENCIA

Hallan muerta en Vigo a la cantante Seila Esencia tras dos semanas desaparecida sin signos aparentes de violencia.

Seila, con el micrófono.
Seila, con el micrófono. | @seilaesencia

Los vecinos de Vigo se despertaron este martes con la noticia de la muerte de Seila Esencia, de 39 años, cuyo cuerpo fue localizado en la Vía Verde en la madrugada de este martes, poniendo fin a dos semanas de búsqueda. La artista, conocida en el ámbito musical local, estaba desaparecida desde el 20 de abril.

Sin signos aparentes de violencia

Según las primeras informaciones, el cuerpo fue hallado aparentemente sin signos de violencia, aunque no han trascendido detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento. El hallazgo cierra el operativo de búsqueda y abre una nueva fase centrada en esclarecer las causas de la muerte, que se determinarán mediante las investigaciones correspondientes.

Seila Esencia estaba vinculada a la escena musical viguesa. En el momento de su desaparición se difundió su descripción (complexión delgada, 1,61 metros de altura, pelo castaño y ojos marrones) para facilitar su localización.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats