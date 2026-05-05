Hallan muerta a la cantante viguesa Seila Esencia a los 39 años tras dos semanas desaparecida

Los vecinos de Vigo se despertaron este martes con la noticia de la muerte de Seila Esencia, de 39 años, cuyo cuerpo fue localizado en la Vía Verde en la madrugada de este martes, poniendo fin a dos semanas de búsqueda. La artista, conocida en el ámbito musical local, estaba desaparecida desde el 20 de abril.

Sin signos aparentes de violencia

Según las primeras informaciones, el cuerpo fue hallado aparentemente sin signos de violencia, aunque no han trascendido detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento. El hallazgo cierra el operativo de búsqueda y abre una nueva fase centrada en esclarecer las causas de la muerte, que se determinarán mediante las investigaciones correspondientes.

Seila Esencia estaba vinculada a la escena musical viguesa. En el momento de su desaparición se difundió su descripción (complexión delgada, 1,61 metros de altura, pelo castaño y ojos marrones) para facilitar su localización.