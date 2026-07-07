Hallan muerto a un hombre en una finca de Mondoñedo

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre localizado en la noche del lunes debajo de su vehículo en una finca de ganado del lugar de Curros, en Santa María Maior, en el municipio lucense de Mondoñedo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, sobre las 20,30 horas, un particular alertó de que echaba en falta a su cuñado. Según relató, habían salido en su búsqueda a una finca en la que tenía ganado, donde lo hallaron fallecido debajo del vehículo.

Conforme apuntaron, el coche habría podido desplazarse y alcanzar al hombre, que resultó fallecido. Con todo, las fuerzas del orden trabajan para esclarecer las causas del suceso.

Hasta el lugar acudieron, tras ser informados por el 112 Galicia, personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Barreiros. Además, fueron informados los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.