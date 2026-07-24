Herida una persona con quemaduras tras incendiarse una sartén en una cafetería de Sanxenxo

Herida un persona con quemaduras en un accidente en una cocina de una cafetería en Sanxenxo.

Una persona ha resultado herida con diversas quemaduras este jueves tras declararse un incendio en una cafetería situada en el Paseo da Praia de Silgar, en la parroquia de Padriñán, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. El afectado tuvo que ser evacuado de urgencia en el helicóptero medicalizado del 061, debido a la gravedad de las lesiones.

El suceso se produjo minutos antes de las 19,00 horas, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para alertar de un incendio en un establecimiento hostelero y solicitar asistencia sanitaria para una persona que presentaba importantes quemaduras.

De forma inmediata, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia activó un amplio dispositivo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo, la Guardia Civil y la Policía Local. Ante la gravedad del estado del herido, los servicios sanitarios decidieron movilizar el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela para agilizar su traslado.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sanxenxo, la persona afectada sufrió quemaduras en los brazos, la cara, la cabeza y las manos, por lo que fue evacuada al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), centro de referencia en Galicia para la atención de pacientes con quemaduras graves.

Una vez controlada la emergencia, los equipos desplazados al lugar confirmaron que el origen del incendio fue una sartén que comenzó a arder en el interior del establecimiento, provocando el accidente. La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió extinguir el fuego y evitar que las llamas se propagasen al resto del local o a edificios colindantes.

Las autoridades no han informado por el momento sobre el estado de salud actualizado del herido ni sobre las circunstancias concretas que provocaron que la sartén se incendiase, aunque todo apunta a un accidente fortuito durante la actividad del establecimiento.

Los incendios originados en cocinas constituyen una de las principales causas de intervención de los servicios de emergencias en locales de hostelería. Los expertos recuerdan que, ante un incendio provocado por aceite o grasa, nunca debe utilizarse agua para apagar las llamas, ya que puede provocar una violenta expansión del fuego. En estos casos, la recomendación es cubrir el recipiente con una tapa o una manta ignífuga y cortar la fuente de calor, además de alertar de inmediato a los servicios de emergencia si el incendio no puede controlarse con seguridad.