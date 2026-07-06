Un incendio calcina un chiringuito en la playa de A Lapa, en Sanxenxo (Pontevedra).

Un incendio registrado a primera hora de este lunes ha calcinado el chiringuito Pé na Praia, situado en la playa de A Lapa, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Según han informado fuentes municipales, el fuego se originó en la zona de la cocina del establecimiento y las llamas se propagaron rápidamente, causando importantes daños materiales en el local. Por el momento no se han registrado daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias Sanxenxo, agentes de la Policía Local y los bomberos de Sanxenxo, que trabajaron para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otras zonas próximas.

Una vez extinguido el fuego, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar el origen exacto del suceso. Por ahora, las pesquisas continúan abiertas y no ha trascendido si el establecimiento podrá reabrir en los próximos días tras los daños sufridos.