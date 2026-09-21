Incautados más de 2.000 kilos de cocaína en un velero a 400 millas de la costa gallega

La zona de Vigo a la que llega el "Petrel" con la droga permanece precintada y vigilada.

El buque de Operaciones Especiales "Petrel I", del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, traslada este lunes al puerto de Vigo un velero intervenido en una operación contra el narcotráfico, en uno de los principales golpes ejecutados en solitario por este cuerpo durante el último año. La embarcación, cuyo punto exacto de apresamiento todavía no ha trascendido, fue remolcada hacia la ría viguesa, donde estaba previsto que llegase a las 9,00 horas.

La investigación, que habría partido de Cataluña, permitió localizar el velero cuando navegaba por aguas del Atlántico. Por el momento, no han trascendido detalles sobre la cantidad de droga incautada ni sobre las circunstancias concretas de la intervención. La embarcación y los tripulantes detenidos serán puestos a disposición judicial una vez lleguen a la terminal viguesa.

Se trata del segundo narcovelero interceptado por el "Petrel I" durante este verano. El pasado mes de junio, la patrullera de Vigilancia Aduanera participó en un operativo internacional en el que colaboraron la Aduana francesa, la DEA estadounidense, la NCA británica y Frontex, bajo la coordinación española del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. La intervención, desarrollada cerca de Canarias, permitió incautar cerca de 500 kilos de cocaína ocultos en los camarotes de la embarcación.

El verano está dejando una intensa actividad de las fuerzas de seguridad contra el tráfico de drogas en Galicia. Solo durante el mes de agosto, fueron intervenidas tres toneladas de cocaína en dos operaciones desarrolladas en Muxía y A Pobra do Caramiñal.

El último traslado de un velero con droga hasta el puerto de Vigo se remonta a hace dos años. En aquella ocasión, el "Petrel" transportó 200 kilos de cocaína y a los tripulantes detenidos después de que la embarcación quedase semihundida en alta mar debido a su deteriorado estado durante la intervención.

Con motivo de la llegada del velero, el delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba, y los responsables operativos atenderán a los medios de comunicación interesados para ofrecer información sobre el operativo.