Un incendio calcina por completo una imagen de San Judas en el convento de San Francisco en Pontevedra

Los bomberos en los trabajos de extinción del fuego en el convento de San Francisco de Pontevedra.

El servicio municipal de bomberos ha intervenido a primera hora de este lunes en el convento de San Francisco, en Pontevedra, tras registrarse un incendio que ha calcinado una imagen de San Judas, aunque no ha provocado daños personales, según ha informado el Ayuntamiento.

Una vez extinguido el fuego, los equipos de emergencia han procedido a ventilar el interior del templo debido a la acumulación de humo y monóxido de carbono, con el objetivo de garantizar la seguridad del recinto.

La teniente de alcalde y concejala de Protección Ciudadana, Eva Vilaverde, ha señalado que el suceso quedó "en un susto" y no tuvo "consecuencias de gravedad". Según ha explicado, el origen del fuego estaría en una zona con velas que, tras estar encendidas varias horas, habría provocado su combustión y la quema de una imagen religiosa situada en el suelo, fuera del retablo.

Los bomberos en el lugar del incendio, el convento de San Francisco en Pontevedra. | Cedida

Vilaverde ha detallado que la principal complicación se debió a la acumulación de humo en un espacio amplio y de ventilación difícil, lo que generó una mayor alarma a primera hora de la mañana, cuando el ambiente era especialmente denso.

Por su parte, el superior de la comunidad, José Antonio Castiñeira, ha confirmado que el fuego afectó a un altar lateral, provocando la destrucción total de la imagen de San Judas. El religioso ha explicado que el templo se abrió a las 8,00 horas y que en ese momento el interior ya estaba completamente afectado por el humo.

Castiñeira ha destacado que al estar la imagen sobre el suelo de piedra evitó que las llamas se extendieran y ha señalado que la imagen afectada era una pieza moderna, “de escaso valor artístico”, que sustituyó a otra anterior hace alrededor de un año.

El responsable eclesiástico ha avanzado que la comunidad estudia limitar el uso de estas velas eléctricas para evitar nuevos incidentes. Asimismo, ha descartado un fallo eléctrico, ya que el altar no cuenta con instalación de luz y dispone de sistemas de protección. El propio servicio de bomberos ha precisado que se trataba de velas eléctricas y que, cuando llegaron, el fuego estaba ya parcialmente sofocado.