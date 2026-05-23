Galería | Calcinados tres coches por un incendio en A Rabaza durante la tormenta eléctrica

Las llamas calcinaron un Porsche clásico, un BMW antiguo y un Renault Megane en un incendio declarado de madrugada en un garaje próximo al Bamio. Entre las hipótesis, destacan que la tormenta registrada durante la noche pudo influir en el origen del fuego.

Un incendio declarado en la madrugada de este sábado calcinó por completo tres vehículos que se encontraban en el interior de un galpón utilizado como garaje en la calle de A Rabaza, cerca del Bamio. Según la información recabada, el fuego afectó a esta construcción anexa de una vivienda unifamiliar donde estaban estacionados coches de gran valor: un Porsche clásico, un BMW antiguo y un Renault Megane. La principal hipótesis apunta a la tormenta eléctrica como el detonante.

Desde el servicio de emergencias han indicado que el particular afectado fue el responsable de dar el aviso, alertando de que el fuego se estaba produciendo dentro de su propiedad. Tras la llamada, se movilizaron a varias dotaciones del parque de bomberos a las 6,37 horas.

Las llamas destruyeron completamente los tres coches y obligaron a intervenir durante cerca de dos horas. Los trabajos de extinción y remate finalizaron alrededor de las 8,20 horas de este sábado. Por el momento se desconocen las causas exactas del incendio. Aunque no se descarta un posible cortocircuito, las fuentes oficiales han considerado que la tormenta registrada durante la noche pudo influir en el origen del fuego.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.