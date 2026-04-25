Un incendio en un edificio okupa de Vigo deja tres heridos, uno de ellos grave

La Policía Nacional en el edificio okupa del Carmen en el que se registró un incendio.

Tres personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, tras un incendio registrado de madrugada en un edificio okupa de la calle Cesáreo González, en Vigo. El fuego se originó en la planta baja y obligó a la intervención de los servicios de emergencia tras el aviso de un particular al 112 Galicia.

Según los primeros datos, varias personas quedaron atrapadas en el interior del inmueble y pidieron auxilio mientras ardía la parte inferior del edificio, donde se acumulaban basura y escombros. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, Policía Nacional, Policía Local y efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Los bomberos lograron extinguir las llamas, que afectaron principalmente a la planta baja y al sótano del edificio. Los servicios sanitarios trasladaron a los tres heridos, que presentaban quemaduras, una de ellas de especial gravedad.

La Policía Científica ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del incendio, mientras la zona permanece acordonada.