Un incendio deja un camión calcinado y afecta a dos vehículos en Vilamartín de Valdeorras

El fuego registrado a primera hora de este jueves se inició en el exterior de una nave situada junto a un taller en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), generando una intensa movilización de medios de emergencia. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales tras el incendio.

La zona atendida por los bomberos de Valdeorras. | GES de Valdeorras

Según informaron los Bomberos de Valdeorras, un camión ardió por completo, mientras que una furgoneta y un turismo también resultaron afectados debido a las altas temperaturas provocadas por las llamas.

Fue un particular quien, en torno a las seis y media de la mañana, alertó al 112 Galicia tras detectar un incendio en la parte trasera de un taller, aunque en ese momento no pudo precisar el origen ni los elementos afectados.

De inmediato, el 112 Galicia activó un amplio operativo en el que participaron los Bomberos y el GES de Valdeorras, además de agentes de la Guardia Civil, personal del distrito forestal, voluntarios de Protección Civil y efectivos de Medio Ambiente de la Xunta. Por precaución, también se movilizó al 061, aunque finalmente no fue necesaria su intervención.

Tras aproximadamente dos horas de trabajo, los equipos de extinción lograron controlar y apagar el incendio. El camión quedó completamente calcinado, mientras que los otros dos vehículos sufrieron daños de diversa consideración.