Un incendio en una granja de Garabal moviliza a los Bomberos de Santiago

Los bomberos de Santiago trabajan en las labores de extinción.

Un incendio declarado este lunes en una granja de la aldea de Garabal, en Santiago de Compostela, ha obligado a intervenir a los Bomberos y a la Policía Local. El fuego se ha iniciado alrededor de las 11:00 horas en un alpendre de una explotación ganadera situada cerca del polígono del Tambre. No se han registrado heridos.

Los efectivos de extinción se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas, aunque los trabajos se están viendo dificultados por la gran cantidad de pacas de paja almacenadas en el interior de la construcción afectada.

Para completar la extinción, los bomberos están teniendo que retirar las pacas una a una, con el objetivo de acceder a los puntos en los que todavía puedan permanecer focos activos.

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La estructura del alpendre también resulta afectada

El incendio ha causado daños en la estructura del alpendre, aunque la situación permanece controlada por la Policía Local.

La intervención de los servicios de emergencia se ha centrado en extinguir las llamas y evitar que el fuego pueda propagarse a otras zonas de la explotación ganadera.

Por el momento, no se han comunicado daños personales