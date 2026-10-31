Interceptan una posible narcolancha oculta bajo una lona en un camión en Mos

La Guardia Civil de Pontevedra ha intervenido una embarcación sospechosa de ser una narcolancha que estaba siendo transportada por carretera en un camión en el municipio de Mos. La lancha viajaba cubierta por una lona y está siendo investigada para determinar si su transporte y documentación cumplen la legislación vigente.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del operativo, la intervención se produjo a última hora de la tarde de este viernes, cuando los agentes localizaron la embarcación durante su traslado por carretera.

Investigación abierta sobre la embarcación

La Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias del transporte y comprobar si la lancha dispone de la documentación legal necesaria. Los investigadores deberán determinar si sus características permiten clasificarla como género prohibido conforme a la legislación vigente, una circunstancia que todavía no ha sido confirmada.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las características de la embarcación, su procedencia o su destino, ni se ha informado de posibles detenciones relacionadas con el operativo.