Investigan la brutal agresión a una menor de 14 años en Culleredo: "Que te arrodilles ahora mismo"

Un vídeo que muestra la agresión a una menor de 14 años en O Burgo, Culleredo (A Coruña) ha vuelto a difundirse con fuerza en redes sociales durante los últimos días. Las imágenes, de gran dureza, muestran a una joven golpeando y humillando a la víctima en plena calle.

En el vídeo se observa cómo la agresora golpea en varias ocasiones a la menor, la agarra del pelo y la obliga a arrodillarse, mientras la víctima le pide que deje de pegarle. Durante la secuencia también se escuchan insultos y amenazas.

La situación continúa durante varios segundos, con nuevos golpes y exigencias por parte de la agresora. En un momento de la grabación, además, se escucha la voz de un hombre que advierte de que se va a avisar a la Policía.

Las diligencias ya están en la Fiscalía de Menores

La difusión de las imágenes ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, especialmente por la violencia que se aprecia en la grabación. No obstante, la Guardia Civil insiste en que los hechos tuvieron lugar hace casi tres meses.

Tal y como ha trascendido, todas las personas que aparecen en las imágenes fueron identificadas y que las diligencias correspondientes ya fueron finalizadas y remitidas hace tiempo a la Fiscalía de Menores.