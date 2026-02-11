Investigan el naufragio en O Grove de un bateeiro con 11.000 litros de gasoil

Bidones de gasoil en el agua tras el naufragio del bateeiro en O Grove

La Guardia Civil ha iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon el hundimiento de un barco auxiliar (bateeiro) en las últimas horas frente al puerto de Meloxo, en O Grove.

Así, fuentes de la Comandancia han confirmado que se ha tomado declaración a las tres personas, dos de ellas vecinas de Rianxo y un ciudadano extranjero, que se encontraban en el barco y que fueron rescatadas al volcar y hundirse la embarcación. Las mismas fuentes han matizado que esas personas no están detenidas.

El barco estaba cargado con bidones de combustible, que cayeron al mar cuando se produjo el hundimiento. De hecho, los efectivos de emergencias lograron rescatar 11 bidones del agua --que en total sumaron 11.000 litros-- y ahora se han iniciado las primeras diligencias para aclarar lo ocurrido y la actividad que estarían realizando los tripulantes en ese barco.

En el punto donde se produjo el naufragio, cerca del faro das Pedras, se encuentran la Salvamar Sargadelos, de Salvamento Marítimo, y la auxiliar del Mar de Galicia, de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Conselleria do Mar.

Los efectivos actuantes en este operativo, consultados por Europa Press, creen que hay otro bidón más de gasoil que no se ha recuperado. Por ello, si la meteorología lo permite, la idea es que se movilice un helicóptero para poder peinar el litoral.

Asimismo, sobre las 12.00 horas de este miércoles han llegado al puerto de Meloxo los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para inspeccionar el pecio del buque hundido.

Incidente

El barco partió del puerto de Rianxo (A Coruña) en el mediodía de la jornada del martes y la alerta por el incidente llegó a Emergencias sobre las 18.30 horas de la tarde de este martes.

Fue un particular quien informó de que había visto un barco volcado junto a una batea, a donde se habían subido las personas que estaban a bordo.

Poco después, efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias confirmaron que la embarcación había escorado mientras cargaba mercancías y que acabó volcando. Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales y el bateeiro terminó por hundirse del todo.

En el operativo colaboraron Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove.