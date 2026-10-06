Investigan a un vecino de Ponteareas por un incendio forestal intencionado que arrasó 90 hectáreas en As Neves

Un hombre de 65 años y vecino de Ponteareas está siendo investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por el fuego declarado el 6 de agosto de 2025 en As Neves, que afectó a 89,88 hectáreas y llegó a poner en riesgo núcleos habitados.

La investigación, desarrollada por agentes del Seprona de Tui, se ha prolongado durante más de un año debido a la complejidad del caso. El hombre ya ha prestado declaración en calidad de investigado y las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 2 de Ponteareas, donde la causa permanece abierta.

Un incendio que obligó a activar la Situación 2

El fuego afectó a 50 hectáreas de superficie arbolada y 39,88 de monte raso. La proximidad de las llamas a viviendas obligó a activar la Situación 2 del Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, además de desalojar a 12 personas.

Las llamas también comprometieron la circulación por la A-52, que permaneció cortada durante los días 6 y 7 de agosto. La gravedad del incendio obligó a desplegar un amplio operativo de extinción en el que participaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Una investigación de más de un año

Las pesquisas comenzaron el mismo día del incendio y contaron con la participación de especialistas de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del Seprona, que apoyaron a los agentes de Pontevedra en diligencias de investigación tecnológica.

La colaboración ciudadana resultó determinante para orientar las pesquisas hacia la persona que finalmente fue llamada a declarar como investigada.

Además, agentes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Xunta colaboraron con el Seprona en el análisis del origen y las causas del fuego. El informe elaborado por los investigadores concluyó que el incendio fue intencionado.

La investigación judicial continúa abierta y será el procedimiento correspondiente el que determine, en su caso, la responsabilidad del hombre investigado.