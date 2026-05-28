Jésica Fraguas, la madre que murió en un atropello protegiendo a su hija en Sanxenxo, era profesora de niños con necesidades especiales

El municipio pontevedrés de Sanxenxo y el sector educativo gallego se encuentran sumidos en un profundo dolor tras la trágica muerte de Jésica Fraguas, una madre de 38 años y maestra de niños con necesidades especiales, que falleció tras ser atropellada por un vehículo que invadió la acera en la zona de Áreas.

El suceso ocurrió alrededor de las 19:30 horas del pasado domingo, en la carretera PO-308, a la altura del restaurante A Postiña, en un punto muy concurrido de la costa de Sanxenxo. Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo tras un atropello múltiple en el que se vieron implicados varios vehículos. Como consecuencia de una colisión previa, uno de los coches implicados perdió el control y terminó saliéndose de la vía e invadiendo la acera, por donde caminaba Jésica Fraguas acompañada de su madre y llevando a su hija pequeña en brazos.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Su madre, de 64 años, resultó herida y tuvo que ser atendida por los servicios médicos. La hija de la fallecida también fue trasladada al hospital con heridas en la cabeza, aunque, en principio, fuentes sanitarias informaron de que su estado no es de extrema gravedad, un milagro que muchos atribuyen al acto heroico de su madre al protegerla con su propio cuerpo en el momento del impacto. Los conductores de los vehículos implicados dieron negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Una vida dedicada a la enseñanza y el cuidado

La muerte de Jésica Fraguas ha generado una inmensa ola de conmoción y consternación en Sanxenxo, donde era muy conocida y querida. Su pérdida ha dejado un vacío irreparable no solo en su familia y amigos, sino también en el sector educativo, donde desarrollaba su labor como maestra de niños con necesidades especiales. Actualmente trabajaba en Adahpo, la Asociación dedicada a menores con déficit de atención, hiperactividad y otras necesidades educativas de Pontevedra, entidad que la ha despedido con unas emotivas palabras a través de sus redes sociales: "Hoy es un día especialmente difícil y muy triste pues hemos perdido a una compañera que ha sido un pilar fundamental para Adahpo desde sus inicios. Tu presencia será irremplazable para todos nosotros".