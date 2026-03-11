Un herido en una fuerte colisión entre dos coches en Barxés, Muíños

LESIÓN CON EL AIRBAG

A las 13:18 horas del mediodía de este miércoles se produjo una fuerte colisión entre dos coches que dejó al menos un herido en la parroquia de Barxés, en Muíños

La OU-1202 a su paso por Barxés
La OU-1202 a su paso por Barxés | Google Maps

A las 13:18 horas del mediodía de este miércoles, 11 de marzo, se informaba de un accidente con heridos en el punto kilométrico 5 de la OU-1202. Se trata de una fuerte colisión entre dos coches en la parroquia de Santa María de Barxés, en Muíños.

Uno de los conductores se habría lesionado la cara al activarse uno de los airbags con demasiada fuerza, por lo que requirió asistencia sanitaria. Hasta el punto se deslpazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y GES de Muíños.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats