LESIÓN CON EL AIRBAG
Un herido en una fuerte colisión entre dos coches en Barxés, Muíños
LESIÓN CON EL AIRBAG
A las 13:18 horas del mediodía de este miércoles, 11 de marzo, se informaba de un accidente con heridos en el punto kilométrico 5 de la OU-1202. Se trata de una fuerte colisión entre dos coches en la parroquia de Santa María de Barxés, en Muíños.
Uno de los conductores se habría lesionado la cara al activarse uno de los airbags con demasiada fuerza, por lo que requirió asistencia sanitaria. Hasta el punto se deslpazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y GES de Muíños.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LESIÓN CON EL AIRBAG
Un herido en una fuerte colisión entre dos coches en Barxés, Muíños
INVERSIÓN MILLONARIA
Arrancan las obras del centro de salud de Muíños
CINE EN OURENSE
Caudal aberto en Muíños para as augas de Ledicia Sola
AO RITMO DAS CHARANGAS
Sae o sol e danzan os Cabreiros no desfile de Muíños de Entroido
Lo último
MARTA ORTEGA COBRA UN MILLÓN
Gráfico | Inditex logra beneficio récord de 6.220 millones en 2025, un 6% más, con ventas de 39.864 millones