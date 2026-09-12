Juicio en Santiago: cuatro acusados por traer engañada a una mujer de Colombia y obligarle a ejercer la prostitución

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará la próxima semana a cuatro personas acusadas de traer a España bajo engaños a una mujer colombiana y retenerla, obligándola a ejercer la prostitución para devolver una supuesta deuda contraída.

En concreto, la sala compostelana tiene fijadas las vistas entre el miércoles y el viernes. En el banquillo se sentarán cuatro procesados, tres de ellos también de origen colombiano. Según el escrito fiscal, todos formaban una trama coordinada para traer a España a mujeres en situación irregular con el objetivo de obligarlas a ejercer la prostitución.

El caso se basa en lo sucedido a una testigo protegida de origen colombiano que, en una fecha indeterminada de 2017, cayó en manos de la red y acabó ejerciendo la prostitución en España.

Graves problemas económicos

La mujer, indica el Ministerio Público, "tenía graves problemas económicos" y una situación "precaria", y de ella dependían tanto sus padres como sus hijos. Para intentar salir de esta situación, la víctima se puso en contacto con una supuesta amiga suya y le trasladó su interés en buscar trabajo fuera de Colombia.

La amiga "en realidad formaba parte de un entramado de captación de mujeres con fines de explotación sexual" que la puso en contacto, a su vez, con otro miembro de la trama, que simuló ser un español "muy importante" que le ofrecería trabajo como camarera en una cafetería en España.

El hombre le dijo que le facilitaría dinero y documentos para viajar a España a cambio de que se los devolviera paulatinamente con el dinero que supuestamente ganaría.

La víctima, efectivamente, viajó a Madrid y después, desde allí, a Santiago de Compostela, donde la recibió otra de las integrantes de la banda, la trasladó a un piso y le retiró el pasaporte, para luego informarle de que su trabajo no sería en la capital gallega, sino en Talavera de la Reina, a donde la trasladaron.

En Talavera de la Reina fue informada de que el trabajo consistía en ejercer la prostitución. La mujer se puso en contacto entonces con el hombre con el que había hablado en primer lugar y le dijo que no deseaba trabajar como prostituta, sino que quería regresar a Colombia, pero él la amenazó diciendo que había contraído una importante deuda y que podía hacer daño a sus familiares en el país americano.

Al carecer de recursos, y movida por el miedo, la mujer aceptó comenzar a trabajar como prostituta, un periodo en el que una de las acusadas la supervisaba y controlaba, al tiempo que fijaba el precio de sus servicios y cobraba por ellos en su lugar. La víctima llegó a enviar al hombre que la había captado hasta 30.000 euros.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito relativo a la prostitución, así como de un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina, por lo que pide para los procesados penas que van de los 18 a los 12 años de prisión.