Julio Rodríguez, director ourensano de Atlántico, recibe el Premio Diego Bernal 2026 de manos de Alfonso Rueda

El director del periódico Atlántico, Julio Rodríguez, recibe este jueves el Premio Diego Bernal 2026 de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), en un acto que se celebrará a las 14.30 horas en el Hotel Oca Puerta del Camino de Santiago de Compostela y que estará presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El evento será conducido por la periodista radiofónica y directiva de la APG Paula Pájaro Rives.

La Xunta Directiva de la APG, constituida en jurado, acordó por unanimidad concederle el galardón al considerarlo “uno de los firmes valores del periodismo gallego contemporáneo”. El colectivo profesional destaca que, “a pesar de ocupar desde muy joven puestos de responsabilidad, nunca abdicó del periodista de raza que lleva dentro”, subrayando su talento, intuición, sagacidad, capacidad de trabajo y temperamento, cualidades que le permiten exigir rigor informativo y compromiso profesional en la búsqueda de la mejor información para los lectores.

Trayectoria profesional

Nacido en Quintela de Leirado (Ourense) en 1961, Julio Rodríguez es licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad de Navarra. Con cuarenta años de ejercicio profesional, inició su carrera en 1986 en La Región de Ourense, grupo en el que desarrolló buena parte de su trayectoria.

Comenzó como redactor y responsable de edición de La Región (1986-1988) y posteriormente fue director adjunto de Atlántico (1988-1999). Entre 1999 y 2002 ejerció como subdirector de Informativos de la Televisión de Galicia, cadena en la que más tarde sería director de Informativos (2002-2005).

Tras su regreso a la prensa escrita, fue director adjunto de La Región (2005-2007) y subdirector de Atlántico (2007-2008). Desde 2008 y hasta la actualidad, ejerce como director del periódico Atlántico, cargo que ocupa desde hace 17 años.

A lo largo de su carrera ha sido colaborador habitual en espacios de debate de la Radio Galega y la Televisión de Galicia, y formó parte de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia.